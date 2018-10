No habrá gobierno mantenido. – AMLO

Héctor Gutiérrez.

Cd. de México (15 octubre 2018). – De gira en Colima, Andrés Manuel López Obrador señaló que en su Gobierno ya no habrá burocracia dorada, uso de aeronaves oficiales ni dispendio en el uso de los recursos públicos.

Frente a docenas de simpatizantes, el Presidente electo criticó que de 5 billones 300 mil millones de pesos del presupuesto federal, únicamente el 10 por ciento se destina a inversiones, mientras que la mayor parte se va a cubrir el saldo corriente.

Por ello, dijo, el equipo de transición ya revisa a detalle la forma en la que se distribuirá el presupuesto en cada una de las dependencias federales.

“Todo se lo quedan, todo lo consume el mismo Gobierno, qué vamos a hacer ahora, reducir el gasto”, aseveró el tabasqueño, quien estuvo acompañado en el mitin por el líder de los diputados de Morena, Mario Delgado.

“Que ya no haya un Gobierno mantenido y bueno para nada, nos vamos ahora a apretar el cinturón los servidores públicos”.

Para frenar ese dispendio, mencionó López Obrador, la Cámara de Diputados ya aprobó que ningún servidor público podrá ganar más que el Presidente de la República, además de que se van a cancelar las pensiones de los ex Presidentes.

Agregó que eliminarán 18 oficinas de comunicación con el objetivo de que sólo exista una para todo el Gobierno federal y se recortará a la mitad el gasto en propaganda gubernamental.

“No vamos a destinar mucho con este propósito, pero un aplauso a los medios que ya han entendido que estamos viviendo temas nuevos, ya nadie me presiona, nadie me está pidiendo convenios de publicidad, la verdad los medios de comunicación están actuando a la altura de las circunstancias”, expuso.

Tras una reunión privada con el Gobernador Ignacio Peralta, el Presidente electo aseguró que con todos los ahorros del Gobierno federal se podrán destinar más fondos a los programas sociales.

Detalló que, por ejemplo, en Colima a 13 mil 647 jóvenes se les otorgarán becas de 3 mil 600 pesos como parte del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, además de que habrá apoyos para mil jóvenes universitarios y 25 mil estudiantes de bachillerato.

Agregó que en la entidad se va a construir una nueva universidad en Armería, se atenderá a Manzanillo y habrá precios de garantía y apoyos a los productores del campo.