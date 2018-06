No hay Conejobus denuncian

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Usuarios del transporte colecitvo “Conejobus” de la ruta 1; protestaron porque el servicio se ha suspendido, no hay unidades que estén dando el servicio a la población, lo que complica a todos el poder movilizarse de un punto a otro.

El argumento que ha dado al empresa, es el hecho de que los maestros estaban secuestrando las unidades y las quemaban los estudiantes; por eso era necesario el poder dejar de prestar el servicio durante se mantuviera la manifestación magisterial, precisamente subrayando que es por seguridad.

Los usuarios, indicaron que las unidades del transporte colectivo de otras rutas ya pasan llenas, se complica y los taxis están cobrando muy caro por tramos no tan largos y cuando lo son, es muy elevado, hasta los cien pesos; eso complica porque la economía no es muy buena.

Aunque el servicio siempre ha sido malo, de cualquier forma se requiere, del mismo, toda vez que se hace un ahorro de un peso por servicio, es decir que los Conejobus tienen una tarifa de 6 pesos, mientras que las otras a 7; esto complica porque al usarlos dos veces son dos pesos la diferencia.

Por lo que refiere a la situación del transporte en general, el único que estuvo funcionando fue la ruta 2, aunque desviaba su trayectoria al llegar al centro, por el bloqueo que se mantenía durante más de 15, el cual impedía el acceso a todos los usuarios de esas arterias.

Finalmente, la empresa no dio un comunicado para saber que recorridos se tendría y los horarios, así como el retorno a la normalidad del recorrido de las unidades, lo que ha hecho la protesta de quienes utilizan, como son las personas de la tercera edad y estudiantes.