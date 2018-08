No hay porqué despedir a Cardozo: Higuera responde a aficionado

Guadalajara, Jalisco – El director general de Chivas, José Luis Higuera, afirmó este martes que no hay razones para despedir a José Cardozo, quien apenas suma un punto de 12 posibles.

El directivo señaló lo anterior después de que un aficionado le pidiera, a través de Twitter, que no corra al entrenador paraguayo y que al menos lo mantenga por un año, además de que lo apoye con refuerzos.

“Todos estamos en el mismo barco, no hay porqué despedir a Pepe Cardozo trabaja muy fuerte, confío en él y en todo el plantel, estamos trabajando para regresar a la fórmula que nos dio éxito, recuerda que fue mi responsabilidad al 100% las contrataciones desde hace 3 años”, expuso Higuera a través de su cuenta de Twitter.

Por si fuera poco, la crisis de resultados del chiverío está aderezada por una sequía de 10 meses sin poder ganar en casa.

“El optimista no es aquel que no ve las dificultades, sino aquel que no se asusta ante ellas, no se echa para atrás. Por eso podemos afirmar que las dificultades son ventajas, las dificultades maduran a las personas, las hacen crecer, convicción y trabajo de todo el equipo Chivas”, añadió el dirigente rojiblanco en la red social.