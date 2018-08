No más aviadores ni parásitos dentro del gobierno, señalan burócratas

ASICh

El domingo 1 de julio miles de chiapanecos sufragaron su voto por un cambio justo, honesto, verdadero y transparente, entre ellos cientos de empleados del gobierno del estado de Chiapas, cansados de tantas arbitrariedades y vejaciones a sus derechos laborales, por lo que hoy solo piden sean vistos como seres humanos, tanto del nivel municipal, estatal y federal.

Piden que no sean tratados con la punta del pie, como ha sido hasta hoy, por los directivos de las diversas dependencias de gobierno, principalmente donde existen personajes que se sienten superiores o dioses a sus subalternos y que además no son chiapanecos, sino provenientes del centro o norte del país, quienes solo arribaron con el gobierno actual para llenarse los bolsillos de dinero y tratar de forma déspota y prepotente a sus subalternos.

Hoy en día muchos de estos funcionarios se arrastrarán como viles parásitos del sistema gubernamental, vividores del erario público, muchos de ellos aviadores que solo se presentan a devengar su salario los fines de quincena, de estos hay muchos aun dentro de las diversas dependencias del gobierno y que tratarán a toda costa de permanecer en el nuevo gobierno, entre estos jefes de departamento, jefes de área, directores, coordinadores, delegados, subsecretarios, asesores y hasta secretarios particulares, quienes devengan salarios de más de 20 a 100 mil pesos mensuales.

Con solo realizar una pequeña auditoria, saldrán a la luz, muchos trabajadores que no son conocidos ni en sus propias áreas de trabajo, muchos son supuestamente comisionados a otros lugares, pero solo se van a sus casa o de vacaciones pagadas con dinero público por ser hijos, sobrinos primos amigos o compadres de algún funcionario público, mientras que el trabajador común de a pie, lo mantienen en las oficinas de sol a sol, con el mismo salario, principalmente madres solteras y jovencitas, mientras que los aviadores, devengan salarios de muchos miles de pesos.

Muchos funcionarios por temor a represalias no han sido denunciados por acoso sexual, extorsión entre otros delitos, por motivos de que el trabajador o trabajadora, se expone a ser violentados en sus derechos laborales o inventarles cualquier delito para suspenderlos en su área de trabajo.

Dirigiéndose al Gobernador electo Dr. Rutilio Escandón Cadena, los trabajadores del gobierno de Chiapas, le garantizan su leal y total apoyo para llevar adelante su periodo de gobierno, y le solicitan que no se deje sorprender por dichos parásitos del sistema gubernamental, principalmente de aquellos fuereños que tratan con la punta del pie a los trabajadores burócratas de Chiapas.

Le alertan que se realice una minuciosa investigación de los muchos aviadores que existen dentro del gobierno estatal y que corrompen el buen desarrollo del gobierno.

Los verdaderos empleados del gobierno tanto sindicalizados, de confianza u otro, solicitan que no existan más despidos injustificados, no más violencia laboral a la clase trabajadora de Chiapas en sus tres niveles de gobierno. ASICh