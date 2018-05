¡NO MÁS COPA AMÉRICA PARA MÉXICO!

POR LUIS ENRIQUE VÁZQUEZ NAVA

Un paso en retroceso para el Fútbol Mexicano, que en últimos tiempos viene dejando en claro que sus prioridades son ajenas al crecimiento del deporte. Después de que México fuera excluido de participar en Copa Libertadores, ahora queda excluido de la Copa América, torneo en el que la selección mexicana participó desde Ecuador 1993.

Aquella primera vez en Copa América, México jugó uno de sus torneos más memorables en la historia para la afición tricolor, llegando a la Gran Final ante Argentina, misma que perdió 2 X 1: un subcampeonato digno para nuestro balompié.

Ahora, después de tres participaciones desastrosas en las últimas ediciones del campeonato, en la que México no pasó ni la ronda de grupos en Argentina 2011 y Chile 2015, además de aquella masacre de 7 X 0 por parte del equipo chileno en Estados Unidos 2016, la CONMEBOL ha desistido de continuar invitando al fútbol nacional.

Para la próxima edición de la Copa América, Brasil 2019, el organismo rector del fútbol en Suramérica ha decidido invitar en vez a Japón y Qatar, para completar a los 12 participantes de la nueva edición de la competencia.

La actual directiva de la FEMEXFUT, encabezada por Decio de María, Enrique Bonilla y Guillermo Cantú entre otros, debe ser reconocida como una de las peores en todos los tiempos, destruyendo todo aquello que excelentes directivas de la federación habían construido con tanto ahínco, en el pasado.

Aunado a la exclusión de México en competencias de CONMEBOL, debemos sumar la gestión antideportiva que firmaron a finales de éste 2017, en la que condicionan el ascenso a Primera División a la gran mayoría de los participantes del torneo que paradójicamente tiene por nombre “Ascenso MX”.

De la mano de éstos actores, la FEMEXFUT está decidida a cerrar tratos que le beneficien en lo económico antes que lo deportivo. En un futuro no muy lejano, el fútbol nacional se va a cerrar a participar en torneos sin más provecho que el beneficio económico.

Lo cual terminará por desmadrar el nivel futbolístico de nuestro balompié, pues es en el roce futbolístico con Suramérica, en que habíamos logrado un gran crecimiento.

Directivos de clubes de primera división como Jesús Martínez de Grupo Pachuca, y Jorge Vergara del Club Deportivo Guadalajara, son los únicos que han intentado mantener las relaciones con la CONMEBOL, y no han tenido éxito gracias a que no encuentran mayor apoyo con el resto de dueños de clubes.