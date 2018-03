No más feminicidios: Sociedad Civil

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Organizaciones sociales y feministas, protestaron en Chiapas, a través de varios comunicados de prensa, luego de que Ana Guadalupe Leyes Ramírez de 19 años de edad, fue localizada asesinada en las inmediaciones del municipio de Emiliano Zapata en Tabasco.

Ella era originaria de Palenque, su padre Alberto Leyes Luna. Perteneciente y ex dirigente del Partido Acción Nacional municipal, con un basta ya de feminicidios, se pidió al gobierno del estado de Chiapas, por fin haga algo, pues no se trata de gente pudiente sino de todos los niveles sociales.

Tapachula es uno de los municipios que más violencia y feminicidios se han ejecutado, sin que se esclarezca un solo caso como corresponde, las autoridades muestran a presuntos responsables, pero las familias y la sociedad no cree y piensan que se está mintiendo al pueblo.

Los hechos ocurrieron el sábado por la tarde noche, cuando los familiares de la víctima fueron requeridos por la Fiscalía del municipio de Palenque, y después de una serie de estudios criminalísticos se corroboró su identidad.

Los grupos de mujeres adheridas a organizaciones y de la sociedad civil, empezaron a enviar mensajes vía WhatsApp y en redes sociales, para exigir que el crimen no quede impune y las autoridades den con su o sus asesinos.