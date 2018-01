No más indiferencia a las propuestas ciudadanas: JOSEAN

Resurge José Antonio Aguilar Bodegas al afiliarse a la Agrupación Política Nacional (APN), Profesionales Por México (PPM) con sede en Chiapas, siendo desde este 2 de enero del año en curso miembro activo blindado por las estructuras de dicho gremio cuyo perfil es impulsar liderazgos que no tienen color ni partido. Respaldado por decenas de delegados provenientes de distintos puntos de la geografía chiapaneca así también de comités municipales Aguilar Bodegas inauguró la oficina estatal de PPM, APN ubicada en la 5ª.Nte.Pte de Tuxtla; desde ese recinto Josean hizo un llamado a la participación democrática ciudadana de trabajar duro y organizados para (contra-restar) la indiferencia a las propuestas ajenas a una ideología política – continuó- “son tiempos de organizarnos, unirnos y de construir justicia para todos siendo que es el camino a la dignidad y las bases del desarrollo que demandan las futuras generaciones de chiapanecos”. Argumentó que en tiempos de decisión, debemos escoger mejor a los candidatos. Darles oportunidad a los jóvenes políticos fue bueno para la democracia, pero los resultados no fueron tan satisfactorios. Son los tiempos justos para retornar a la experiencia para un Chiapas a un más eficiente, transparente y con mayor oportunidades de progreso.En este sentido los integrantes del presídium José Ángel Pérez Galindo como presidente deProfesionales Por México en Chiapas, igual el doctor José Ramiro Domínguez López, secretario general ambos respaldados por la licenciada Idalia Zarazua Fuentes, ex presidenta de PPM, APNcoincidieron Aguilar Bodegas encaja en el fin único de aterrizar todo tipo de beneficios para las y los chiapanecos, así también como un promotor distinguido, serio y de referencia histórica para impulsar la participación ciudadana a espacios públicos en donde se toman las decisiones, concluyeron. Cabe destacar que los liderazgos que está blindando el INE desde el centro del país a través de la PPM, APN en Chiapas ( NO ) traen color ni partido por ello no es de extrañar José Antonio Aguilar Bodegas sea parte ya de dicha Agrupación Política Nacional siendo que el sector empresarial lo aclama así también la clase política, lo mismo sucede con las organizaciones campesinas y obreras. Sin necesidad de hacer aspavientos, sin crear fundaciones, sin regalar despensas, sin salir en las revistas de corazón y sin convocar a las muchedumbres, está logrando penetrar con más efectividad que los demás en la confianza de la sociedad chiapaneca. Quienes se han sumado al proyecto aseguran que es viable, firme y garantiza resultados. Son los contrapesos que hacen la diferencia de lo que hoy se tiene. Los asesores de primer nivel del doctor Ramón Valdés Chávez, presidente nacional de PPM, APN aseguran que las mejores propuestas ciudadanas de cada región de México serán acuerpados por las estructuras de la agrupación que representan y hoy a inicio de año dan muestra de ello.