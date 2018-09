No nos vamos a perder en la política tradicional, por eso acabaremos con el fuero y los privilegios: Rutilio

No nos vamos a perder en la política tradicional, por eso acabaremos con todos los privilegios y con el fuero constitucional, del que tanto se han aprovechado muchos servidores públicos para abusar del poder y cometer fechorías, dijo el gobernador electo de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas.

En entrevista, Rutilio Escandón Cadenas aseguró que el pueblo de Chiapas tiene depositada toda su confianza en la coalición “Juntos Haremos Historia” para decirle adiós a la política tradicional y ponernos otro chip, uno verdaderamente democrático, que acabe de manera definitiva con la impunidad.

Detalló que el pueblo ha manifestado su hartazgo de la política tradicional y más bien lo que demanda es paz, progreso y desarrollo, un verdadero cambio democrático, por eso “vamos a hacer las cosas de manera diferente: con seriedad, decencia, respeto y honestidad”, agregó.

Escandón Cadenas mencionó que en vísperas de que entren en funciones los nuevos Ayuntamientos y la nueva legislatura local, se ha reunido con alcaldes, síndicos, regidores y diputados electos de los partidos políticos que conformaron la gran alianza de “Juntos Haremos Historia”, a quienes pidió resistir a las tentaciones del poder y mantener el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Añadió que lo primero que hará como gobernador será enviar al Congreso del Estado una iniciativa de ley para suprimir el fuero constitucional en Chiapas y endurecer la pena del delito de fraude electoral, con el objeto de terminar con la cadena de complicidades, la corrupción, la impunidad, los privilegios y el nepotismo en todos los niveles de Gobierno.

Los exhortó a desterrar lo que tanto ha afectado al pueblo: el cáncer de la corrupción e impunidad y advirtió que su gobierno no solapará ni protegerá a funcionarios sinvergüenzas, como también lo hará el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

Les pidió también dignificar el servicio público y dejar atrás la estridencia, para ejecutar con seriedad el programa de austeridad republicana.

En este sentido, fue tajante al señalar que en el gobierno que encabezará a partir del 8 de diciembre cualquier pariente o familiar suyo que cometa algún ilícito también deberá pagar las consecuencias con la Justicia.

“Necesitamos cambiar la cultura política en Chiapas, purificando su vida pública; el cambio será complejo pero debemos empezar, primero despojándonos del fuero para caminar derechitos y el primero que lo hará seré yo como gobernador”, puntualizó Rutilio Escandón.