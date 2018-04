No preocupa que Marco Cancino busque la reelección: Díaz Ochoa

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- Para el candidato a la presidencia municipal de esta ciudad por el Partido Podemos Mover a Chiapas, Mariano Díaz Ochoa, no representa ningún problema que en la contienda Marco Antonio Cancino González busque reelegirse, ya que la estructura la forma toda la ciudadanía y será el día de la elección “cuando se ve si pasas o no pasas”.

“Vamos a competir contra él, no tengo ningún problema, nos vamos a encontrar en el camino, la ventaja es que el pueblo tiene un arma muy poderosa: la fuerza de su voto, la estructura lo da la gente, el pueblo, la ciudadanía”, señaló.

Luego de ser presentado oficialmente como candidato por el líder del partido morado, Enoc Hernández Cruz, Díaz Ochoa dijo que oficialmente es candidato y todos los rumores y chismes que dicen que “no”, han quedado atrás.

“Estoy en regla, pueden salir rumores y chismes, pero voy como candidato, acá en San Cristóbal la gente vota siempre por la persona no por el partido, amo a San Cristóbal y me duele todo lo que pasa en la ciudad, les pido que tengan confianza, ya me conocen, ya saben cómo trabajo y todas las plataformas políticas buscan el bien común”.

Cuestionado sobre su desempeño cuando fue alcalde en dos ocasiones contestó: “No soy una perita en dulce, pero si hicimos todo con lo que la gente estuvo de acuerdo, la decisión se encuentra en el voto, ahí te califica la gente, si pasas o no pasas”.

También fue cuestionado sobre su quehacer como legislador: “ser diputado es otro tipo de quehacer político, muchos quieren confundir a la ciudadanía y empiezan a cuestionar por qué no hizo obras, pero el legislador no tiene que hacer obras, hace leyes”.

Por último, Mariano Díaz aseguró que el Partido Mover a Chiapas, pese a ser nuevo, se encuentra en pleno crecimiento “y va ser la primera fuerza política en la entidad, después de esta elección”.