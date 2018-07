No procederá impugnación contra triunfo de Jerónima Toledo

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- La impugnación presentada por el ex candidato a la presidencia de esta ciudad, Mariano Díaz Ochoa (Podemos Mover a Chiapas), contra el triunfo de Jerónima Toledo Villalobos (Morena-PT-PES), carecen de argumentos sólidos, ya que la regidora pidió licencia en tiempo y forma, el pasado 28 de febrero.

De cuestionable se ha calificado dicha impugnación, debido a un día después de la elección (2 de julio), en un programa radiofónico local Mariano Díaz reconoció su derrota y deseó suerte a Toledo Villalobos, incluso dijo estaba dispuesto a colaborar en su Administración, todo por el bien de San Cristóbal.

Semanas después tal parece que ha llegado a un arreglo político con el actual presidente municipal, Marco Antonio Cancino González, quien perdiera en su intento de reelegirse; esto con la intención de retrasar el proceso de entrega-recepción. Y es que no hay que olvidar que Cancino fue uno de los principales financiadores de las campañas de Díaz Ochoa en sus múltiples candidaturas con diferentes institutos políticos.

A falta de contundencia en la impugnación, todo indica que el Tribunal Electoral del Estado mantendrá el resultado, ya que nadie hizo dicho trámite cuando fue nombrada candidata, pero ahora que Jerónima Toledo ha declarado que hará las observaciones necesarias en caso de encontrar irregularidades, han cambiado de opinión.

“No voy a impugnar a Cancino, podría hacerlo porque no pidió licencia para reelegirse y también podría impugnar a la maestra Jerónima, porque no es de acá, es de Oaxaca, pero no tengo problema, los quiero dejar que participen”, declaró Mariano Díaz la mañana del 30 de mayo, durante una conferencia de prensa.