No procederá renuncia de ERA, intencionalmente mal escrita

El Estado/Agencia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 23 de enero (El Estado).- Eduardo Ramírez Aguilar entregó a la LXVI Legislatura del Congreso del estado su renuncia como diputado local en la misma, sin embargo dicho documento no procederá debido a que no fue dirigido ante la instancia correcta.

Si bien es cierto que el domingo en el evento denominado “Primer Asamblea Estatal por la Dignidad del Pueblo Chiapaneco” el aún dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Chiapas, refirió que en breve presentaría su renuncia ante el Poder Legislativo como diputado y, por ende, como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Legislatura.

En este sentido, él mismo hace unas horas publicó en su FanPage oficial la fotografía del documento entregado a la Oficialía de Partes que soportaba dicha decisión.

“Me siento muy satisfecho al presentar mi renuncia al cargo de Diputado Local y Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, para incorporarme a las filas de la ciudadanía y seguir construyendo del lado del pueblo de Chiapas.

Agradezco las muestras de respaldo y apoyo que he recibido a través de los comités municipales, liderazgos, militancia y ciudadanía en general, con quienes hemos construido un proyecto firme y consolidado en búsqueda de lo mejor para Chiapas.

Estén atentos a las buenas noticias que en las próximas horas daremos a conocer”, escribió Ramírez Aguilar.

Sin embargo, el documento señala como fundamento el artículo 119, pero este señala que “los cargos de elección popular en el estado y los municipios sólo son renunciables por causa justificada, calificada por el Congreso del Estado. Las renuncias deberán presentarse ante la autoridad legislativa con la expresión de las causas de la misma”

Es decir que en este caso no procede la renuncia porque no está remitida ante la autoridad legislativa correspondiente, que es la Mesa Directiva del Congreso del estado de Chiapas.