No sabemos qué esperar de AMLO.-Jacobson

José Díaz Briseño/ Corresponsal

Washington DC, Estados Unidos (18 junio 2018).- Andrés Manuel López Obrador comparte rasgos populistas con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero en realidad no hay certeza de qué puede esperarse de él si triunfa en la próxima elección presidencial, dijo la ex Embajadora estadounidense Roberta Jacobson.

Entrevistada para un reportaje sobre López Obrador de la revista The New Yorker, Jacobson reveló un encuentro con López Obrador luego de su llegada a la Ciudad de México en 2016, tras el cual dijo no haber podido discernir qué cosa esperar si triunfa en la elección mexicana.

“¿Qué es lo que debemos esperar (de AMLO) como Presidente? Honestamente mi sensación más fuerte es que no sabemos qué cosa esperar”, afirmó Jacobson, quien dejó su cargo como Embajadora estadounidense a principios de mayo.

Durante su encuentro con el ahora candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Jacobson dijo que López Obrador habló de manera amigable y segura, pero evadiendo sus preguntas y hablando vagamente de sus políticas públicas.

“La conversación (con Jacobson) no logró resolver el tema sobre si (AMLO) era un radical oportunista o un reformador de principios”, asegura el periodista Jon Lee Anderson, autor del reportaje titulado “Una Nueva Revolución en México”, de la revista The New Yorker.

En el reportaje, Anderson describe varios de los mítines de campaña del candidato mexicano quien le insistió en la entrevista, tal y como lo ha dicho repetidamente en campaña, que mantendrá una relación de respeto con el Presidente estadounidense.

“Estoy enviando mensajes de tranquilidad y voy a continuar haciéndolo. Y más allá de mis diferencias con Trump, yo lo he tratado con respeto”, dijo el candidato en una de sus entrevistas con el periodista de The New Yorker en un desayuno en Parral, Chihuahua.

En apenas una línea de su largo reportaje y sin añadir más detalles, Anderson asegura que allegados a López Obrador han ya intentado abrir canales de comunicación con la Administración Trump para tener una relación de trabajo.

Además de Jacobson y el propio López Obrador, la revista estadounidense incluyó comentarios de otros personajes como el historiador mexicano Enrique Krauze, quien le insistió estar preocupado sobre el futuro de la democracia mexicana si López Obrador triunfa en la elección.