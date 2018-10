No se permitirá el transporte irregular en Chiapas, sostiene subsecretario

Luis Ruiz /ASICh

Romeo Montejo, subsecretario de Transportes en Chiapas, sostuvo que en los últimos meses de la presente administración del gobierno estatal, vienen trabajando de manera coordinada con los transportistas, para poder atender las múltiples demandas del sector, pero no van a permitir el transporte irregular en ninguna modalidad.

Anotó que ahora en Tapachula se ha venido hablando que van a salir a trabajar diversas unidades de taxis a trabajar de manera irregular, pero hay una mesa permanente donde participan las distintas organizaciones del transportes en sus distintas modalidades, donde se ha establecido acuerdos que no se van a permitir el transporte irregular.

Para eso, anotó que están en coordinación con la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Ayuntamiento de Tapachula para instrumentar los operativos necesarios.

Lo mismo sucede en el municipio de Tonalá, donde se han dado amenazas, pero el secretario de Transportes, Alvaro Robles ha instruido que no se permita el transporte irregular; vamos hacerle frente en donde se presente esta situación, aseveró.

En el caso del municipio de San Fernando, precisó que ahí se tiene una mesa de diálogo con transportistas federales, en tanto las unidades del transporte estatal trabajan en común acuerdo con los transportistas federales, porque aún no ha sido concesionada la cabecera municipal.

Dijo que en este municipio cercano a Tuxtla hay un grupo de transportistas que trabaja mototaxis en la cabecera municipal, pero ya se ha hecho operativo, por lo que hay unidades detenidas. La semana pasada la organización de manera violenta bajó dos unidades que habían sido detenidas y eran trasladas en grúa de una empresa particular, la cual ya interpuso una demanda, porque destrozaron por completo el vehículo. Dependerá de la Fiscalía General del Estado, con las indagatorias correspondientes que se hagan, quiénes son los responsables.

Reconoció que hay muchos reclamos en el tema del transporte irregular, por lo que se realizan operativos para aplicar la ley a las distintas modalidades. Tenemos que apostarla al Estado de Derecho.

Llamó a los dirigentes transportistas que se han comportado violentamente en San Fernando, que le apuesten al diálogo para resolver las demandas en las mesas de negociación.