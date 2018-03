No sé si buscaré la presidencia: Vicky

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho. – “Soy una mujer que, como muchos, aman a su Tuxtla, que desean verla mejor cada día, por eso trabajo, me esfuerzo y me dedico”, expresó la regidora Victoria Isabel Rincón Carrillo, quien aceptó que pudiera ir por la presidencia nuevamente si así lo determina.

Aunque no ha determinado tal acción, si es cierto que, en reuniones con distintas corrientes ideológicas, han encontrado eco, no como candidata, sino como personas inconformes; reconoció que no todo se puede solucionar, pero si trabajar para encontrar una vía a favor.

Lamentó que la violencia política que se está dando no solo para con ella, sino en todo el Estado, las mujeres son un ejemplo de madurez y trabajo, sin embargo, hay hombres que se ofenden y no entienden que no es una cuestión de género, sino de amor a la capital del estado.

El ayuntamiento que cuenta con una mujer en la sindicatura, más 14 regidores, se han empezado a dividir en opiniones, que es correcto porque hay diversidad de ideas, pero deben estar siempre en el bien común de los ciudadanos de la capital que los vio nacer hace ya algunos ayeres.

Sobre su encuentro con MORENA, dijo que no es el único partido que la ha invitado a participar nuevamente con aspirante a la presidencia municipal, ella dice estar consciente de lo que puede pasar, pero más que decir sí o no, tiene que valorar otros aspectos y sobre ello determinar subrayó.

Una cosa es reunirse, otra cosa es trabajar por la capital, y otra, pero muy distinta, el que esté con amigos, a los cuales así los cataloga, porque ella no es de pelearse por siglas o por ideas partidistas, a la ciudad hay que sumarle, desde cualquier trinchera y desde cualquier plataforma.