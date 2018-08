No somos asesinos dicen médicos del ISSSTE

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Trabajadores del ISSSTE, iniciaron un paro escalonado, para luego hacerlo definitivo, ante la situación que han vivido por meses, ellos dicen que no van a permitir que se vulnere los derechos humanos y menos que se humille al personal.

Los trabajadores confirmaron que una de las clínicas del municipio de Tapachula, no cuenta con el suficiente combustible para poner en marcha las unidades de ambulancia que tiene a su servicio, además que hay una grave carencia de médicos, enfermeras, medicamentos, material quirúrgico y demás implementos para verdaderamente dar una atención con calidad y calidez.

Cuando los pacientes y familiares les reclaman, en parte tienen razón, porque se pone en juego la vida de los enfermos, pero ellos hacen lo que pueden, ya que no están dipuestos a poner de sus bolsas lo que no tienen, pues trabajan, igual para llevar algo a sus hogares.

Para los galenos y demás trabajadores, el ISSSTE se ha convertido en lo que el pueblo señala, cuando cita “Si al ISSSTE quiere ir, seguro vas a morir”, algunos médicos y enfermeras con tono molesto, dijeron que esto pasa, porque el gobierno federal no hace nada por la salud.

Los derechohabientes denuncian negligencia médica en la atención, cuando la verdad es que no se cuenta con el suficiente personal, camas, quirófano y demás implementos para mejorar el servicio, incluso ellos se quedan horas extras, porque saben que su trabajo es por la vida.

La verdadera realidad en Chiapas, en el renglón de salud es que absolutamente todos los hospitales se encuentran sin camas, material quirúrgico, médicos, enfermeras y demás implementos que son obligatorios para dar un excelente servicio.

Refieren que esa misma acción fue replicada por el alocado gobernador Manuel Velasco Coello, en otras partes del estado, incluso tuvo el cinismo y descaro de tratar de hacer lo mismo en Oxchuc, donde fue corrido y tratado como asesino por los valientes pobladores indígenas que no olvidan la afrenta que cometió el gobernador y su fiel lacayo Eduardo Ramírez Aguilar.

Agregan que en el ISSSTE, existen carencias ancestrales, donde el principal responsable, es el gobierno en turno, toda vez que se niegan a otorgar los apoyos y demás recursos a esa institución de salud, para que funcione en forma óptima.