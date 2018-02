No soy corrupto, sostiene Correa tras declarar ante la justicia en Ecuador

Agencias

El ex presidente de Ecuador Rafael Correa declaró este lunes ante la justicia por un caso de presunta corrupción, horas después de sufrir por primera vez una derrota electoral.

El ex mandatario rindió testimonio ante la fiscalía en Guayaquil por un presunto perjuicio al Estado en la venta de petróleo a China y Tailandia, aunque de momento no enfrenta cargos.

Correa se defendió de las sospechas que rondan en el manejo que dio a ventas anticipadas de petróleo, estrategia que permitió al Estado recibir miles de millones de dólares, principalmente de China, que se convirtió en el mayor prestamista del país.

A mí revísenme lo que se les dé la gana, yo no soy corrupto, expresó el ex jefe de Estado, quien sostiene que los negocios están enmarcados en la ley. Pero el periodista y político Fernando Villavicencio denunció que hubo presuntas irregularidades que dejaron pérdidas por 2 mil 200 millones de dólares a Ecuador.

El domingo los ecuatorianos bloquearon mediante un referendo la posibilidad de que Correa recupere el poder en 2021, y enterraron algunas de las reformas que promovió el líder de izquierda.

El ex mandatario, de 54 años, quien gobernó de 2007 a 2017 y superó con éxito 14 desafíos electorales, ve en este llamado de la fiscalía la maniobra final para liberarse de él.

Los ecuatorianos también decretaron la muerte política de los condenados por corrupción.

No tienen de qué acusarnos, pero están desesperados. Buscan meterme preso porque me odian, dijo el ex mandatario a la prensa tras declarar por varias horas.

El politólogo Simón Pachano aseguró que la aprobación en el referendo, con 74 por ciento de los votos, de la pregunta sobre corrupción significa la muerte civil, y eso puede excluir (a Correa) de toda la política si tiene una condena, como parece que puede ocurrir.

Tras desafiliarse del partido que fundó, Alianza País, debido a una pugna de poder con el presidente y su sucesor, Lenín Moreno, Correa dijo hace dos semanas que apoyará a sus seguidores para crear un nuevo movimiento político, pero que no lo liderará. Este lunes reiteró que por lo pronto no participará en nada que tenga que ver con política.