Noé Farrera Morales/Quién es Quién/Aprovecho estas líneas…

Aprovecho estas líneas, para agradecerle a familiares y amistades, por la fraternidad en el fallecimiento de mi hermana Amanda Leticia Farrera Morales, acaecido el pasado jueves e incinerada el viernes por la tarde en esta ciudad capital Tuxtla de Gutiérrez.

“Seguir llorando aquello que no tengo, impide disfrutar esto que tengo ahora”

El autor del libro “El Camino de las Lágrimas” profundiza, en la última parte de la obra, sobre otros tipos de duelos, relacionados por la ausencia física de la persona.

La muerte de un ser querido es la experiencia más dolorosa de la vida, según afirma el autor. La familia completa pasa por períodos de organización y las maneras de afrontar la pérdida varía de una persona a otra. Depende del tipo de relación que haya tenido con el que ya no esté presente, la forma como murió, la edad, el contexto de cada miembro, etc etc.

Por ejemplo, en la muerte por suicidio, los matices son más variados. por principio, nunca se lograrán entender las razones que llevaron a tu ser querido a quitarse la vida. a veces lo negamos, pero es de lo más normal estar enojado con la persona que se suicidó. El daño que se deja, a veces, es mayor. “Ni siquiera pensó en mí cuando lo hizo”, y esto puede tener consecuencias en el auto estima de una o persona.

La culpa también normal en los familiares. pero es importante recordar, según el autor, que “no pudiste elegir por él o por ella, y que la decisión del suicidio fue enteramente suya”. Como todo duelo, necesita tiempo; pero todo camino lleva al mismo destino:

La aceptación y la sanación emocional.

Jorge Bucay habla del duelo anticipado; y este, anticipa la pérdida de la persona. Se siente tristeza, preocupación por la persona, se ensaya en la mente el deceso; incluso se ajusta uno a las consecuencias de la muerte; cuando hay oportunidad de despedirse de él.

Según el autor, las personas se adaptan mejor ante un duelo de esta naturaleza, pero no por ello van desahogando su tristeza a lo largo del ´proceso. No es lo mismo saber que estamos enojados, a expresar el enojo. “Si permanecemos fuertes, sólo estamos tapando el dolor”, afirma Bucay. Lo que a veces no alcanzamos a comprender es que “el dolor va a enseñarnos a darle un nuevo sentido a la vida, se van a cambiar valores y prioridades”.

Al principio parece imposible y, a veces, hasta resulta molesto escuchar a las personas a nuestro alrededor que, con buenas y sinceras intenciones, nos dicen que debemos superar la pérdida. Y es que en el fondo tienen razón. El tiempo nos va a ayudar a superar la muerte de nuestra persona amada. “Y llegará un día que vas a poder decir que la vida continúa y que te sientes feliz por estar vivo”. Quienes hemos pasado por este camino, sabemos que eso es la verdad.