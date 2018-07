Normalistas y la CNTE guardan silencio sobre la muerte de estudiante

El Estado/Agencia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 26 de julio (El Estado).-Normalistas de Chiapas marcharon este jueves para exigir la aparición con vida de los 43 estudiantes de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.

Aunque la actividad de hoy se basaba en la exigencia de justicia, los estudiantes chiapanecos decidieron evadir el tema de José Luis Hernández Espinosa, alumno de nuevo ingreso que perdió la vida al interior de la normal rural Mactumactzá, luego de haber sido sometido a un ritual de iniciación o novatada.

A la marcha se sumaron integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes en un mitin político también se solidarizaron con padres de familia y exigieron que el crimen de los 43 normalistas no quede impune.

La concentración tanto de los profesores como de los alumnos se dio en el lado sur de la ciudad; se dirigieron hacia palacio de gobierno y, en plena avenida central, llevaron a cabo su pronunciamiento.

Al igual que los normalistas, José Luis Escobar Pérez, vocero de la CNTE en el estado, prefirió no opinar sobre la muerte del alumno de la Matucmatzá.

El argumento que presentó el profesor se basó en la autonomía que tienen las Normales, aunque están atentos de lo “que realmente” pasó en la escuela.

Según Escobar Pérez, el gobierno federal ha embestido a las normales en el país, con la intención de sacarlas del mapa. “La Sección 7 se reserva el derecho de opinar ante algo que está fuera de su alcance porque son normalistas, no son maestros”.

Los medios de comunicación le preguntaron que, si de la misma forma en que piden justicia por el caso de Ayotzinapa lo harán por el estudiante muerto de la Mactumactzá, explicó que mientras no se compruebe qué fue lo que pasó, no puede emitir un juicio del tema, lo harán hasta que cuenten con la información completa de la tragedia.

No obstante, los últimos reportes de las autoridades indicaron que el joven falleció a causa de un problema renal, pero no han dado más detalles de este caso que atrajo los reflectores nacionales, porque se ha relacionado el fallecimiento con una “novatada” que hacen los estudiantes, previo al inicio del ciclo escolar.

Finalmente, durante la protesta de la CNTE y de los normalistas, se informó que el proyecto alternativo de educación que se está construyendo en Chiapas, hará frente al nuevo modelo educativo que emana de la Reforma.