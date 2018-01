Ochoa Reza debe promover la unidad del PRI chiapaneco: Willy Ochoa

“Durante varios meses la inconformidad del priismo chiapaneco se manifestó a través de diferentes medios nacionales y locales, y hoy, en el marco del proceso interno del PRI a la gubernatura lo antes reclamado vuelve a ser parte, no se cumplieron las mínimas formas políticas, no se invitó al diálogo, no se buscaron acuerdos, transitaron las cosas de golpe y porrazo” dijo Willy Ochoa, para quien la dirigencia del PRI Chiapas parece haber olvidado su papel de árbitro imparcial y se convirtió en la principal coordinadora y promotora de una candidatura acordada, fracturando toda posibilidad de caminar en unidad.

El Comité Ejecutivo Nacional olvidó convocar a los actores políticos de Chiapas para acordar un candidato de unidad a la gubernatura antes del registro, como si se hizo en Estados como Tabasco, Veracruz, Jalisco, Yucatán y Ciudad de México, y a pesar de esto, emitió una Convocatoria que nació sin acuerdos y voluntades, provocando un contexto político y partidista convulso y desordenado dentro y fuera del PRI en la entidad.

“Lamento que no existan las condiciones para competir, no hay un procedimiento imparcial, por eso decidí no inscribirme a este proceso interno, a todo ese priismo que simpatiza con nuestra visión de partido, tengo la responsabilidad de decirle que no voy a ser parte de un proceso simulado que lastime a la militancia. Chiapas necesita responsabilidad política de todos y cada uno de los que buscamos el apoyo popular, y el PRI necesita congruencia partidista, orden y respeto a la militancia, hagamos memoria, las historias por la fuerza no han sido buenas experiencias para todos” manifestó Willy Ochoa.

Para el también presidente del Congreso del Estado y ex Secretario de Organización del CEN del PRI, la llegada de Luis Miranda como delegado nacional del CEN se convierte para muchos en la última posibilidad de restaurar la unidad y generar los acuerdos y consensos para reestablecer la unidad, Luis Miranda es un hombre que quiere profundamente al partido, es un hombre confiable. “Como muchos priistas, espero que podamos superar esta crisis para que el PRI y su militancia puedan servir mejor a Chiapas” añadió.