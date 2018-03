Odebrecht ofrece disculpas al gobierno de Ecuador por sobornar a funcionarios

Agencias

La empresa brasileña Odebrecht ofreció disculpas este martes al gobierno de Ecuador por haber pagado 33.5 millones de dólares a funcionarios a cambio de licitaciones para obras públicas, pronunciamiento que se da casi año y medio después de revelarse este caso de corrupción en el país, el cual ha abarcado a otras naciones de la región, entre ellas México.

La constructora admitió que cometió un grave error del cual se arrepiente profundamente y agradece la oportunidad de seguir colaborando con las autoridades de justicia en la lucha contra la corrupción.

Odebrecht reconoció en diciembre de 2016 la entrega de sobornos por 33.5 millones de dólares, aunque la procuraduría de Ecuador señaló que fue mayor a 50 millones de dólares.

En el caso están involucrados el ex vicepresidente Jorge Glas, separado del cargo y actualmente en prisión, y el ex contralor Carlos Pólit, prófugo en Estados Unidos, así como varios ex ministros y otras autoridades, principalmente del sector de los hidrocarburos.

Odebrecht, que construyó grandes obras en los pasados 10 años, mantiene un acuerdo de cooperación con la fiscalía ecuatoriana para desentrañar la red de corrupción. La compañía añadió que separó de sus operaciones en Ecuador a todas las personas que incurrieron en actos ilícitos.

En este contexto, fiscales allanaron este martes las casas de Jaime Yoshiyama y de Augusto Bedoya, ministros del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), después de que Jorge Barata, ex directivo de Odebrecht en Perú, los acusó de recibir un millón de dólares en efectivo para la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2011.

Los allanamientos los encabezó el fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez Gómez, quien investiga a Fujimori, líder del partido Fuerza Popular, por aportes ilegales a sus campañas de 2011 y 2016.