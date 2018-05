Ofrece Aguilar Bodegas rescate del campo chiapaneco

Bochil, Chiapas a 6 de mayo.- Durante un encuentro con organizaciones campesinas e indígenas, José Antonio Aguilar Bodegas hizo un compromiso para rescatar el campo y los recursos naturales de Chiapas.

El candidato a la gubernatura del PAN, PRD y MC dijo que se implementarán programas para el rescate del café, el maíz, el frijol y el sorgo; además de que se comprometió a impulsar la ganadería y la horticultura.

“Vamos a impulsar la tecnificación, la creación de invernaderos y un amplio programa de reconversión productiva para recuperar la tierra y la producción. Juntos lograremos rescatar nuestro campo e impulsar la economía y el desarrollo del estado”, apuntó.

Ante organizaciones como CIOAC, CODUC y CIO-AC, se comprometió a hacer un gobierno que responda a las necesidades de los chiapanecos y que atienda la problemática que enfrenta el campo en forma integral.

Dijo que el dinero del gobierno será utilizado con honestidad para sacarlos de la pobreza y de la marginación, no para el enriquecimiento de funcionarios.

Acompañado del candidato al Senado de la República, Diego Valera Fuentes, también hizo compromisos con las mujeres campesinas e indígenas para frenar la violencia en su contra.

“La mujer es el centro de la familia; no más violaciones, no más falta de respeto, no más degradaciones; vamos a cambiar las cosas en Chiapas y haremos un estado de igualdad y de justicia. Esas son las razones para cambiar”, agregó.

En respuesta, los dirigentes de las organizaciones campesinas e indígenas ratificaron su compromiso con Josean para llevarlo al triunfo en los comicios del 1 de julio.

Aguilar Bodegas afirmó que su administración impulsará verdaderos proyectos productivos que beneficien a la ciudadanía y concluyó que la sociedad será fundamental para impulsar el desarrollo de Chiapas en forma integral y que nadie quedará excluido del bienestar.