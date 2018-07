Ofrece Pancho Nava todo su apoyo a Valle Dorado

Cintalapa, Chiapas.- Al reunirse con los hombres y mujeres del ejido Valle Dorado, el Presidente Electo de Cintalapa, Francisco Nava Clemente, señaló que dicha localidad contará con todo el apoyo y respaldo de la nueva administración, para sacarlos adelante y llevarles beneficios en diferentes rubros.

En compañía de su esposa, Alejandra Aranda de Nava, el alcalde electo dijo que junto a su equipo de colaboradores trabajarán de manera constante y sin descanso para responder con creces a la confianza que han depositado en ellos, desde el pasado 01 de julio, cuando lo llevaron a la victoria desde las urnas.

“Estoy convencido de que los ejidos y las rancherías forman parte importante de nuestro municipio, es en estas tierras en donde encontramos la riqueza de nuestra gente, de nuestro campo y nuestra tierra, aquí está la materia prima, los alimentos, nuestros animales y todo lo que nos da beneficios a Cintalapa, por ello es justo y necesario responderles con creces y darles progreso y desarrollo a través de acciones que los ubiquen en un nuevo plano”, señaló Nava Clemente durante su visita.

Francisco Nava reconoció que Valle Dorado presenta carencias como la red de alumbrado público, caminos en malas condiciones y proyectos para que las mujeres y los campesinos salgan adelante por sí solos, por lo que en su gobierno favorecerá la implementación de estrategias que les permitan salir adelante.

“He recorrido todo el municipio y este ejido no es la excepción, me he dado cuenta de las carencias que sufre, tener que estar en casa a ciertas horas para no sufrir actos de delincuencia por falta de seguridad en los caminos y un alumbrado público digno, pero desde aquí les digo que como su amigo que soy combatiremos el rezago que presenta, la Presidencia Municipal será la casa de todos y por lo mismo tendrán las puertas abiertas para que nos digan qué necesitan y lo que ocupan, estoy seguro que juntos saldremos adelante”, puntualizó.