Oídos sordos del gobierno de MVC a reclamo de pescadores de Chiapas

Los pescadores de los municipios de Tonalá, Arriaga, Pijijiapan y Mapastepec se organizan para manifestarse con el bloqueo de la carretera internacional costera, debido a que no han sido escuchados ni atendidos en su demanda, que es el relevo del encargado o titular de la Secretaría de Pesca.

Fidel Clemente de la Federación de Pescadores sostuvo que no les hicieron caso, pese a que la solicitud la hicieron con video a inicios de esta semana, donde daban 24 horas, que se vencía el martes, para relevar a Rey Aguilar, debido a que está sirviendo a intereses electorales utilizando los recursos públicos.

No sabemos que está esperando el gobierno para que nos haga caso. Acaso espera que actuemos como lo sabemos hacer tapando carretera, cuestionó públicamente.

Dijo que a la Secretaría de Pesca solamente la han utilizado con fines políticos y perversos, toda vez que el exsecretario Miguel Prado de los Santos, actual candidato a diputado federal por morena, presionaba a Nicolás Magariño, quien había quedado en su lugar, para que financiaran su campaña. Pero, no cedió, defendió el dinero del sector pesquero, por eso lo cambiaron.

Ahora con Rey Aguilar no hay seguridad del manejo que darán a los cuatro millones de pesos del programa Pescando con el Corazón, más los recursos del programa de concurrencia, con el cual se cubren gastos para vigilancia y comercialización, entre otros.

Desde el primer día en que llegó a ocupar el cargo, la primera reunión que tuvo con los trabajadores de la dependencia tiró línea que apoyaran al candidato a presidente municipal, Manuel Narcía Coutiño, alias Manaco, o si no los corría.

Enfático dijo que ya está visto que estas personas no llegan para defender el sector pesquero, sino hacer de las suyas, por lo que los pescadores ya no quieren a un secretario político, sino a uno que entienda y conozca la problemática del sector pesquero, para que busque soluciones.

Sostuvo que está por vencerse la fecha para que les den los beneficios del programa Pescando con el Corazón, por lo que son dos meses que les deben.