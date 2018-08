Olvidados los abuelos de TG

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho. – La “Casa Hogar de los Ancianos I” de Tuxtla Gutiérrez, cuenta con 39 personas, que aseguran vale la pena el vivir, pero también vale la pena la presencia ciudadana para demostrarles que los quieren y que no están en el olvido.

Las historias de cada uno de ellos, es inmensa; desde el Tuxtla de antes, los hombres que han hecho historia desde otras perspectivas, así como las acciones de sus familias, todo es parte de los cambios, dicen algunos con ojos llorosos, otros con la idea de que todo fue algún día atrás y otros más, en la espera del momento final.

Al conmemorarse el día del abuelo, antes del anciano en Chiapas, el martes 28, plantearon que muy poco conocen de la tecnología, ni siquiera saben que es un modem o para qué sirve el internet, aunque si recuerdan parte de los avances como las antenas parabólicas, los teléfonos inalámbricos, los autos modernos para ellos y demás.

Reconocen la atención en el DIF en Tuxtla Gutiérrez, así como a personas y grupos que asisten a dar la atención, ellos crean condiciones para que la gente esté con el deseo de promover valores, sentimientos, entrega, fundamentar a la familia, aunque ellos ya no forman una.

Lo que les gusta, es todo aquello que les trae recuerdos, desde la música, los alimentos, las fotografías, los momentos de sus padres e hijos, las tardeadas y las familias vecinas y de la ciudad, que se regocijaban en la plaza los domingos o en un café por las tardes después de misa.

Dicen sentirse tristes, porque pocas son las visitas, una de ellas ocurrió con la presidenta del Comité de Damas Voluntarias de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Chiapas, Teresa Marina Gómezflores de Gutiérrez, dicen que agradecen, pero su tristeza sigue, al ver que no son familiares directos.

La CMIC les llevó pañales para adulto, jabón de tocador, papel sanitario, pasta dental, cloro y detergente en polvo, así como alimentos no perecederos y cobertores, entre otros; que forman parte de un kit que les permitirá dar la atención por lo menos en un tiempo para ellos.

De igual forma se les otorgó un desayuno y música de marimba, con la cual pudieron disfrutar de sus canciones favoritas, y entonar Las Mañanitas a los cumpleañeros del mes, donde la presidenta del Comité de Damas Voluntarias, Teresa Marina Gómezflores de Gutiérrez indicó que esta ayuda es el trabajo de muchas agremiadas y agremiados a la Cámara, así como del público en general que se sumó a participar y llevar un donativo al centro de acopio instalado en la CMIC.