Ordena Ecuador captura de Rafael Correa

AP

Quito, Ecuador (03 julio 2018).- La Corte Nacional de Ecuador pidió este martes la captura internacional del ex Presidente Rafael Correa como parte del proceso por secuestro de un asambleísta de oposición en 2012.

La jueza Daniela Camacho acogió el pedido de la Fiscalía General y tomó tal decisión luego de que el ex Mandatario, residente en Bélgica, incumpliera la orden del tribunal de presentarse desde el 2 de junio cada 15 días en Quito como medida preventiva del proceso judicial.

La Corte, en conjunto con la Interpol, también solicitó que el Mandatario sea sometido a prisión preventiva con fines de extradición.

El caso se origina en el secuestro del antiguo asambleísta opositor Fernando Balda, quien era un duro crítico del Gobierno del entonces Presidente Correa, a cuyo régimen acusaba de corrupción, mientras que el Mandatario lo señalaba como autor de una presunta trama para derrocarlo.

Cuando las tensiones crecieron, Balda se refugió en Colombia, donde desconocidos intentaron secuestrarlo en agosto de 2012, pero se salvó a última hora por la intervención de un grupo de taxistas que alertaron a la policía y neutralizaron al vehículo al cual habían subido al político ecuatoriano.

Por su parte, Correa aseguró en su cuenta de Twitter que los procesos son parte de un complot.

“Balda ya anunciaba en noviembre que se venían procesos judiciales que me pondrían orden de captura de Interpol. ¿Adivino o parte de un complot?, redactó en la red.

El ex Mandatario también advirtió que en las próximas horas compartirá un vide en sus redes sociales sobre la orden judicial.