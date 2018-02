Ordenan clausura de empresa que contamina a Tuxtlecos y áreas cercanas

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 21 de febrero de 2018 (muralchiapas.com).- La Fiscalía de Protección al Ambiente (FEPADA) de la Fiscalía General del Estado (FGE) ordenó la clausura del relleno sanitario de la capital que inspira a cargo de la transnacional PROACTIVA por contaminar de forma reiterada el medio ambiente de la región.

La fiscal titular de la FEPADA, Yolanda Méndez González solicita al Procurador Ambiental del Estado de Chiapas, Jesús Antonio Guillén Gordillo, clausure el relleno sanitario que opera la empresa proactiva por violar reiteradamente leyes y normas ambientales.

En el oficio 00035//0757/ 2018 de fecha 14 de febrero del año en curso, también manifiesta el titular de la Procuraduría ambiental pida la cancelación de la autorización para disposición final de residuos sólidos municipales y de manejo especial a PROACTIVA.

La reacción que este martes tuvo la empresa, fue la de amenazar a la comunidad tuxtleca con no recolectar la basura del primer cuadro de la ciudad, convirtiendo el asunto en cuestión de salud pública.

La amenaza de PROACTIVA la funda en que se le debe 300 millones de pesos y que el ayuntamiento no le ha pagado, mientras que el ayuntamiento a cargo del verde aspirante al gobierno de Chiapas, Fernando Castellanos, se defiende argumentando que, de su administración, se le ha pagado paulatinamente.

El asesor jurídico de Castellanos para este caso, Mauricio Gándara Gallardo adelantó y alentó al munícipe mediante un twitter en el que menciona que el alcalde tiene todas las herramientas para no dejarse presionar por la desangelada empresa.

PROACTIVA desde tiempos de Juan Sabines Guerrero, como presidente municipal, se hace cargo de medio recoger la basura que los tuxtlecos generan, sin embargo es reiterada su falta de eficacia, manteniendo sucia a la capital que inspira.

De acuerdo a estudios científicos, la empresa contamina con lixiviados la zona donde maneja lo que se dice es el relleno sanitario, aunado que no opera bien ese lugar.