Osorio no hizo méritos para seguir en la Selección: Lapuente

Puebla, México (Pressport) – La participación de México en Rusia 2018 terminó en la misma instancia que en las últimas siete Copas del Mundo, razón por la que Manuel Lapuente considera que Juan Carlos Osorio debe irse del banquillo del Tri.

El ahora director deportivo de Lobos BUAP, quien dirigió a la Selección en el Mundial 1998 y quedó fuera en Octavos contra Alemania, cree que es momento de buscar un sucesor.

“A mí sinceramente no me gustaría su continuidad, no hizo méritos para quedarse, no tengo nada contra él”, comentó para después dar sus impresiones de Matías Almeyda o Miguel Herrera como candidatos.

“De entrada ninguno de los dos me parece malo, creo que la gente ya se ha identificado con Almeyda y debe ser considerado; el Piojo lo mismo, debería estar entre los planes”.

El balance del Mundial mexicano es “mediano”, sin dejar pasar la oportunidad de criticar el papel internacional.

“En el contexto de todos los partidos internacionales que se jugaron los resultados fueron muy malos, tuvimos un papel mediano durante el mundial”, dijo.

La Federación Mexicana de Futbol presentó recientemente una propuesta de renovación a Osorio, con la intención de cumplir otro ciclo mundialista rumbo a Qatar 2022.