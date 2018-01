Oswaldo Alanís en Chivas apenas disputó el 42 por ciento de partidos

Guadalajara, Jalisco- Oswaldo Alanís no jugará más con Chivas, pero de acuerdo a los números el Rebaño no extrañará tanto al defensa.

El tapatío llegó al Rebaño para el Apertura 2015 y disputó cinco torneos, de los cuales no pudo jugar ni siquiera la mitad de los compromisos por decisiones tácticas o lesiones, ya que únicamente estuvo en 43 de los 95 partidos de Liga MX, es decir, en el 42 por ciento de los cotejos.

En palabras del Pelado Almeyda, Chivas desembolsó 5 millones y medio de dólares por el zaguero, quien tendría su futuro en Europa al no aceptar una renovación de seis meses más, ya que su contrato finaliza en junio, por lo que ya le hicieron saber que si se queda en el equipo no jugará y ya busca opciones fuera del país.

“El club toma decisiones, el club hizo una gran inversión con Oswaldo de 5 millones y medio de dólares y se le está yendo un jugador, por eso queríamos alargarle el contrato para que estuviese un año más con nosotros, pero ya pasa por las decisiones de cada uno”, declaró Almeyda en diciembre para UTDN.