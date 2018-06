Oxchuc es ejemplo de la mala política, vamos por la remunicipalización para dar resultados a la gente: Albores

Yochib, Oxchuc, Chiapas, 21 de junio de 2018.- De gira por los Altos, el candidato a la gubernatura Roberto Albores se manifestó por ponerle un alto a los políticos que sólo aparecen en época electoral y que nunca más regresan para trabajar con la gente, al tiempo que se comprometió a remunicipalizar las comunidades de Oxchuc para tener gobiernos cercanos, de armonía y autoridad que le den resultados a la gente.

“Tenemos que cambiar la forma de hacer política en nuestro estado, basta de migajas, no hay empleo, no hay economía en sus bolsillos, no hay apoyo al campo, no hay obra pública, no hay apoyo productivo a las mujeres, eso tiene que cambiar. Por eso quiero ser gobernador, porque estoy convencido que ya basta de los políticos que sólo vienen a comprar el voto”, externó.

Luego de visitar Pantelhó y Chalchihuitán, donde sostuvo encuentros con simpatizantes y militantes priístas, Albores señaló que el municipio de Oxchuc es el ejemplo de la división y de la política mala que no ayuda a la gente y sólo provoca división, por tanto, sostuvo la necesidad de remunicipalizar a Yochib y a diez comunidades más a fin de asegurar paz y progreso para las familias y poder trabajar en armonía por una mejor calidad de vida de la gente.

“Un gobierno eficiente tiene que replantearse la remunicipalización en los lugares que sean necesarios, para que le llegue mejor los servicios a la gente, para que haya autoridad en tiempo y forma, para que puedan avanzar, por eso me comprometo a remunicipalizar Yochib y en estas diez comunidades”, señaló.

Al pedir el voto de confianza para lograr un triunfo contundente este 1 de julio, Albores externó que transformará a Chiapas con la creación del Instituto del Maíz y la Secretaría del Café, a través de las cuales reactivará el campo y asegurará mejores ingresos para los campesinos. Y reafirmó que quintuplicará los proyectos productivos, que se repartirán la mitad para mujeres y la mitad para hombres, para impulsar el desarrollo con equidad y mejorar los bolsillos de la gente.