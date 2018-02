Oxchuc, nuevo edil, más enfrentamientos

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho. – Luego de que el Congreso del Estado, determinó procedente el desafuero de María Gloria Sánchez Gómez, así como el síndico y regidores del ayuntamiento, el municipio nombró a través de usos y costumbres a su nueva autoridad.

Oscar Gómez López, es el nuevo presidente del Concejo Municipal; Juan Sántiz Rodríguez el Síndico Concejal; Manuel Gómez Rodríguez, Lilia Gómez López y Zoila López Gómez como Regidores Concejales, haciendo una paridad de género y a través de usos y costumbres.

Las primeras reacciones se dieron en El Corralito y Mesbiljá, las dos comunidades se enfrentaron por el cambio de autoridad, algunos en defensa de María Gloria y otros a favor del nuevo edil, en el lugar se encuentran varios heridos, uno de ellos fue trasladado a la clínica de Oxchuc.

Las personas que iniciaron la trifulca salieron con pasamontañas en 5 camionetas todos ellos armados con machetes y armas de fuego, a ellos se les calificó como autodefensa, aunque no se explicó a favor de quien están, pero son en promedio 40 indígenas.

Fue la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), quien solicitó al Poder Legislativo, el desafuero para poder proceder por diversos delitos; el Congreso para poder determinar si era procedente o no, llamó a la sindicada para conocer su punto de vista y así valorar la petición.

Ante la inasistencia y solo enviar un documento del que no se dio a conocer su contenido, el diputado Willy Ochoa Gallegos, explicó que se dio los tiempos necesarios para que María Gloria diera su versión y, por ende, se determinó finalmente que si procedía el desafuero de todo el Ayuntamiento indígena.

El problema se fue generando a raíz de los problemas que Gloria Sánchez con un sector del pueblo que no aceptó que gobernara por segunda ocasión, y la denunció por enriquecimiento ilícito, promotora de la violencia en el pueblo, desestabilización en las comunidades indígenas, amenazas entre otros.

Sin embargo, un grupo de mujeres, entre periodistas, políticas, académicas y funcionarias, apoyaron para que María Gloria permaneciera en el cargo, de ahí que pidieron el apoyo nacional del PRI y antepusieron amparos, lo cual lograron y que finalmente terminó por acrecentar más el encono en el pueblo.