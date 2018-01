Pacientes de hemodiálisis del ISSSTE en  riesgo de muerte  por falta de equipo, espacio  y especialistas

Rodolfo FloresAgencia ReporteCiudadano

25 de enero del 2018. Tuxtla Gutiérrez.- Familiares de adultos que son derechohabientes del Instituto del Seguro Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) denuncian públicamente la crítica situación que actualmente atraviesan los pacientes que requieren del tratamiento especializado de hemodiálisis.Y es que señalaron que después del terremoto del pasado 7 de septiembre, por los daños al edificio del antiguo hospital, los servicios de hemodiálisis se subrogaron a una clínica particular, donde los adultos recibían un trato humano, y profesional tal como requiere el tratamiento.Sin embargo al inicio de éste año, la clínica dio a conocer que ya no prestaría más el servicio, por la falta de pago del Instituto a la Clínica especializada en hemodiálisis.Por ello los pacientes fueron divididos y algunos reciben el tratamiento en “piso”, mientras que otros lo reciben dentro de las unidades acondicionadas “trailers” que se encuentran en el estacionamiento del nuevo hospital situado en la zona Norte Oriente de Tuxtla.En estos espacios los pacientes pasan por una lamentable y deplorable situación que pone por varias razones su vida.“Nuestros familiares, se están muriendo, no hay las condiciones para recibir el tratamiento, no hay nefrólogos, las enfermeras que realizan el tratamiento son pasantes, los espacios están sucios, y no separan a los pacientes con pacientes que portan VIH y otros padecimientos”, señalaron familiares de los pacientes.Sin embargo esto no es todo, pues en más de una ocasión los pacientes no han terminado el tratamiento, esto ocurre cuando las máquinas estallan “no sabemos si es por el mal estado o es porque las pasantes no saben usarlas, el colmo ha sido cuando preguntan a los pacientes cuánto les tienen que sacar de agua”.Por esta situación “el ISSSTE ha dejado a un lado lo más importante que es el bienestar de nuestros enfermos, por lo que el saldo de las malas decisiones del Director del Hospital y el Delegado en tan sólo dos semanas hasta el día de hoy es de dos personas muertas”.Los denunciantes detallaron que un tratamiento de hemodiálisis tiene un costo de 1, 500 pesos por sesión y son tres veces por semana en que el paciente lo requiere.Por lo que en la mayoría de los casos los pacientes y familiares no pueden pagarlo, por lo que están a expensas del servicio del ISSSTE que por el momento ha resultado más en riesgo de muerte que de un tratamiento médico adecuado.“En verdad es lamentable que hay errores en la punción, conexión, desconexión de fístulas, catéteres, lo que ha provocado trombosis, sangrados y dolores, por la falta de personal capacitado por lo que desde que los pacientes comenzaron a tomar el tratamiento en los tráiler, han tenido serias complicaciones y dos han perdido la vida, se trata de dos mujeres que eran ya conocidas entre los pacientes una se llamaba Magda, y Aracely”, recalcaron.En este escenario hicieron un llamado al gobernador del estado, así como al delegado del ISSSTE en Chiapas, para atender de manera urgente la situación que es por demás crítica “pues nuestros familiares están muriendo y nadie hace nada, a nadie le importa. La verdad es que el nuevo hospital no tiene el personal ni el equipo adecuado, por lo que pedimos volver a ser subrogados en la clínica especializada donde el servicio sí es el adecuado para nuestros enfermos”.