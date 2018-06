Paco Rojas cierra con broche de Victoria

Esta tarde se llevó a cabo el evento Todo Tuxtla en Caravana Último día, como cierre de Campaña, correspondiente a las actividades de los candidatos por la coalición conformada por los partidos Acción Nacional (PAN) de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), todo comenzó cerca de las 16:45 horas donde se dieron cita más 430 vehículos en el Fraccionamiento La Herradura donde comenzó la movilización de adeptos con banderas, gorras, algunos en autos con música tropical y juvenil, proclamando porras y consignas a favor de sus agremiados con una extensa gama de artículos promocionales de los partidos mencionados a lo largo de La Avenida Central de la capital chiapaneca con rumbo a la Avenida 5 de Mayo, dicho recorrido arribó como destino final a la explanada del Parque Bicentenario ubicado en el lado poniente de Tuxtla Gutiérrez, donde se había instalado un templete con música en vivo, misma que interpretaba canciones cuyo contenido expresaba las acciones como propuesta política de Paco Rojas, ahí se podía presenciar una pantalla grande que proyectaba las producciones en video de las acciones tomadas a lo largo de la campaña ofrecida por Francisco Rojas Toledo.

El ambiente fue en un marco familiar que creció hasta convertirse en una auténtica verbena popular de buen ánimo y enorme presencia de capitalinos que fueron abarrotando el espacio, la asistencia fue, de personas de todas las edades y sectores de la sociedad, quienes se incorporaron de forma ordenada, a pesar de la lluvia el ánimo nunca decayó y fue hasta las 20.00 horas cuando había caído la noche, el momento estelar fue la llegada de los contendientes políticos en medio de aplausos, ovaciones, porras desbordadas llenas de entusiasmo por parte de los asistentes que sumaron miles al gritar “ Paco, Paco, Paco”, algunos de los que se pronunciaron ante sus seguidores, arriba del estrado donde se ubicó al grupo musical fue el Candidato como Gobernador de Chiapas, del Partido Acción Nacional ( PAN ) José Antonio Aguilar Bodegas, quien en su mensaje, hizo patente su convencimiento por el cambio urgente de la entidad federativa de Chiapas en sus criterios políticos, el momento más intenso fue cuando Paco Rojas hizo uso de la palabra y mencionó “ Me duele ver que la pobreza sigue creciendo en Tuxtla, mientras esos malvados y perversos, bandidos andando en carros de lujo en casas de lujo a costa del sufrimiento de este pueblo” además Rojas Toledo agregó “ No me voy a detener hasta sacarlos de La Presidencia Municipal de Tuxtla Gutiérrez, que se vallan no los queremos nunca más”, a lo cual el público sumamente emocionado, respondió pidiendo a los actuales funcionarios de la Alcaldía de Tuxtla Gutiérrez, “ Fuera, Fuera, Fuera…” hacia el final de la nutrida junta Paco Rojas empeñó su palabra con toda la certeza, seguridad y compromiso que no va a defraudar y que Tuxtla será mejor a partir de que gobierne con su grupo de colaboradores, finalizó con la frase de una canción “ Soy buen Tuxtleco y donde quiera lo puedo demostrar y aquel que lo dude hasta cachito le puedo bailar.”