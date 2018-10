Palabras Gordas/Noé Juan Farrera Garzón/No hay fecha que no se venza

No hay fecha que no se venza, ayer rindió protesta Carlos Morales Vázquez como alcalde de Tuxtla Gutiérrez, con esta, era la tercera vez que la buscaba y por fin se le hizo realidad, pero se encontró con una realidad la cual no le gustó, en su mensaje de inicio señaló que hubieron excesos al interior de las arcas, que lesionaron gravemente la comuna, quizás tenga toda la razón, aunque me asalta la duda, del porqué si se tenía la sospecha de tal situación porque buscar una presidencia que estaba no de ahora sino de meses atrás en bancarrota, porque querer ser, cuando la adversidad financiera va ser un factor más que importante para poder cumplir con su palabra.

Si se llegase a ver como un negocio la presidencia de Tuxtla, porqué querer comprar problemas, cuando se sabía de antemano que estaba en número rojos.

Por ello me atrevo a preguntar, ¿qué no hubo una entrega recepción en la cual se sabe los destinos de cada peso del presupuesto? Para qué esperar a que se vaya la administración saliente para poder decirles a los tuxtlecos que las cosas no van estar bien por un buen tiempo.

En estos momentos Carlos Morales debe sacar la casta, las ganas y la inspiración necesaria para dar resultados, Tuxtla es grande, pero los tuxtlecos somos mucho más, sinos sabe convocar ahí estaremos, casando la cara por Tuxtla.

Aplaudo que diga que será un ayuntamiento austero, pero que no se interprete que no se invertirá, hay mucha diferencia en ello.

Con pasión; Tuxtla Gutiérrez puede salir adelante, con ganas de hacer bien las cosas, fueron tantas veces que buscó ser alcalde, es hora que demuestre que Tuxtla cambiará para bien.

Cintalapa de Figueroa

En su toma de posesión de Pancho Nava Clemente, como presidente municipal de Cintalapa, se comprometió a que su plan de desarrollo será consultado con los ciudadanos, nunca más una imposición, le celebro que tenga el tacto de que las cosas ya cambiaron y que ahora el ciudadano debe ser tomado en cuenta en todo momento, “el horno ya no está para bollos”, Chiapas debió haber entendido eso desde hace décadas, quizás desde el 94, llegamos a tener un gobernador Güero, cuando nuestra apariencia es morena, son de las incongruencias de la vida.

A Pancho Nava no le quisieron ni entregar, la tiene más difícil, tendrá que comenzar de ceros, pero hay optimismo de que rinda resultados pronto y buenos para los cintalapanecos. Enhorabuena!!