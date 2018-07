Palomeque, inhumana; les roba a jubilados

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho. – La tesorera del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Cristina Palomeque, se niega a entregar el recurso, que pertenece a los jubilados y pensionados, eso es inhumano, señala Juan Carlos Gómez Pimentel, coordinador de los afectados.

Los jubilados y pensionados, acudieron ante el presidente municipal, sin embargo, fueron enviados con Hernán Hernández Vázquez, quien determinó que procede el apoyo para con ellos, en materia de salud, pues se han ganado dijo, todo el apoyo, por su trabajo a favor de la capital.

Sin embargo, al llegar a la tesorería, que es el lugar donde tenían que acudir, les dijo la titular que no, simplemente no les iba a dar nada, porque no hay dinero, que la instrucción del presidente municipal Carlos Molano, dijo que a nadie y así tiene que ser, para nadie.

Ellos consideran una burla, una ofensa, porque no son juguete de nadie, pero tampoco deben de jugar con los sentimientos de las personas de la tercera edad, que solo están pidiendo lo que por derecho les corresponde; no entienden porque en la tesorería se ponen en un plan agresivo.

Se resaltó que la tesorera es inhumana, porque no sabe o no quiere entender que son personas, no son objetos los que están pidiendo una cantidad para operaciones, medicamentos y demás necesidades, esto está por ley y por eso mismo debe de darse sin negarse a ello.

Se puso como ejemplo un caso, de que la persona necesitaba 10 mil pesos para una prótesis, misma que sería entregada por el ayuntamiento el recurso; pero a la hora se negó; esto es lo que molesta se subrayó, ya que se niegan a todo, incluso les quitan el derecho a contar con medicamentos.

Lo que no entiende, es como hay para otras cosas, pero no para la salud de los que ya dieron parte de su vida en el ayuntamiento capitalino, pero hay más, les quitan su dinero pues dicen que no tienen porque pagarles si ya no están laborando, como si eso fuera ilegal.