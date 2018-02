PAN designará a su precandidato a la gubernatura la siguiente semana: Ovando Reazola

Permitirán la participación de personajes externos, como ocurrió con el PRD que eligió a un expriista

El Estado/AgenciaSerá hasta la próxima semana cuando el Partido Acción Nacional (PAN) defina una fecha para el inicio de su proceso de selección de precandidato para buscar la gubernatura de Chiapas mediante la Coalición “Por Chiapas al Frente” que conforman junto con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC).

Así lo dio a conocer Janeth Ovando Reazola, dirigente del Comité Ejecutivo Estatal del “albiazul”, luego de mencionar que durante este tiempo se han ocupado más de la construcción “del frente”.

“Hemos estado construyendo más bien el frente antes que establecer un proyecto interno; tenemos los márgenes de ley y estamos en estos días por definir, ya tenemos un método de designación que es a través de una comisión permanente estatal la cual presido y ella tendrá que abrir el proceso de invitación y ahí cualquier persona podrá participar…”, dijo.

De acuerdo con la dirigente estatal de Acción Nacional, hasta el momento no cuentan con ninguna lista de interesados en participar en la búsqueda de la gubernatura, sin embargo, precisó que cualquier panista podrá inscribirse, incluso, podrán participar personajes externo, como ocurrió en el PRD donde eligieron al expriista José Antonio Aguilar Bodegas como el idóneo para buscar la candidatura del frente.

Aunque no mencionó nombres de interesados, informó que Francisco (paco) Rojas Toledo no buscará ocupar el poder ejecutivo estatal: “Yo lo que he sabido de boca de él es que está interesado en la alcaldía de Tuxtla, otro interés formal no he tenido, pero tampoco estaría descartado, la puerta de Acción Nacional está abierta para ciudadanos que quieran participar…”

Reiteró que las acciones internas para definir a un precandidato comenzarán a darse después del domingo 11 de febrero, pues ese día tendrán una actividad que es la ratificación de Ricardo Anaya como candidato de la coalición “Por México al Frente”. A partir del lunes arrancaran su proceso interno, aseguró.