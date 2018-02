PAN, PRD y MC no se ponen de acuerdo en el candidato a la gubernatura

Pese a que sus dirigentes aseguran que están trabajando en el tema, siguen sin precisar quién encabezará la coalición “Por Chiapas al Frente”

El Estado/Agencia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 9 de febrero.-Aunque hay tiempo para elegir al candidato a la gubernatura de Chiapas, hasta el momento la coalición “Por Chiapas al Frente” integrada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC), sigue sin definir a quién los representará en las próximas elecciones del 1 de julio de este año.

En conferencia de prensa y sin dar más detalles ni explicaciones, Manuel Granados Covarrubias, dirigente nacional del Sol Azteca, aseguró que están trabajando para elegir a la persona idónea que encabezará todos los acuerdos que tomaron para hacer una agenda local y nacional.

Según lo mencionado, será a través de un indicador –y no encuesta- como se elegirá al candidato que estará en la boleta, aunque no precisó en qué fecha lo informarán a los medios de comunicación y a la ciudadanía; incluso, externó que en este momento respetan las decisiones de los otros partidos políticos en torno a los otros cargos de elección popular.

El dirigente nacional aseguró que no permitirán ningún chantaje de personas que, con prensión, pretendan obtener beneficios personales. En la sede del PRD hicieron presencia las personas que se inscribieron como precandidatos, sin embargo, llamó la atención la integración de José Antonio Aguilar Bodegas, quien en su momento fue criticado por el actual dirigente del PRD en Chiapas, César Espinosa Morales.

Granados Covarrubias criticó a “las otras dos coaliciones” de no querer cambiar al país y que el poder se mantenga concentrado en una sola persona y, presumió que, quienes integran al PRD, MC y PAN, no tienen ambiciones personales.

Ante el cuestionamiento de la prensa respecto a que se habló de unidad pero en diferentes momentos al interior del PRD criticaron a algunas personas externas, el líder nacional se justificó que en el proyecto de coalición están hombres y mujeres “de buena fe”.