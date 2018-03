Pánico de Gleason, provoca agresión a Josean

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- José Antonio Aguilar Bodegas, lamentó que intereses ajenos, hayan ingresado a sus cuentas de redes sociales en particular twitter, para hacer señalamientos que intentaban desestabilizarlo y provocar según ellos su caída, al frente de la candidatura del Partido Acción Nacional (PAN).

Es Roberto Albores Gleason y el PRI, quienes además de él, lo han hecho con su hermana, lo que hicieron con las cuentas y versiones peyorativas, se confunden, porque Ricardo Anaya debería ser incluso el candidato de los priistas, quien está por encima de cualquier otro aspirante.

Calificó de tonterías lo que está expresado en ellas, pues además ni el léxico, ni la forma de escribir son propias de él, de ahí que nadie creyera tal aberración, aunque sí dijo sentirse extrañado por ese deseo de atacarlo, sobre todo, por el miedo que esto representa de parte de quienes lo promovieron.

Llamó tontos y absurdos quienes lo hicieron, porque ellos mismos piensan que sus trampas y perversidades son aceptadas por la gente, lo que además es una falta de respeto ya que no corresponde a la realidad, aunque no es el primer caso, sino hay muchas y ha sido denunciado públicamente.

Aguilar Bodegas, expuso también que la sociedad no debe de creer este tipo de cosas, porque no solo vacías, sino además son contrarias a lo que él es, pero por si fuera poco, nunca usa ese tipo de expresiones, lo que hace que más ridículo toda esa intensión en su contra.

Por lo que refiere a la acción del PRD, expuso que estará atento, pero de cualquier forma, se siente listo para competir rumbo a la elección estatal, y con ello no solo ganar, sino empezar a trabajar por el bien común de los chiapanecos, que ya desean tener esas obras que tanto necesitan.