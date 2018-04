Para campesinos, AMLO gana primer debate presidencial

Luego del primer debate entre la y los candidatos a la Presidencia de la República, celebrado el pasado domingo en la Ciudad de México, integrantes del movimiento Plan de Ayala Siglo XXI 2.0 (MCPASXXI), conformado por dirigentes campesinos, indígenas y afromexicanos, de 100 organizaciones sociales, realizaron la primera de tres mesas de análisis y reflexión sobre las propuestas de los cuatros presidenciables rumbo a los comicios del próximo 1 de julio.

Durante este primer encuentro de reflexión -que duró 60 minutos, moderado por Enrique Pérez Suárez de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo (ANEC) y transmitido vía Internet- Alberto Montoya, presidente del Consejo Coordinador Empresarial; Luis Meneses, asesor de la CIOAC “José Dolores López Domínguez” y Héctor Yescas, integrante de la Coordinación Política de la CNPA, celebraron que Andrés Manuel López Obrador no respondiera a los ataques de sus contrincantes.

Sin embargo, recalcaron que en México, los debates en procesos electorales deberían respetar a los ciudadanos. “El formato debería diseñarse para que los candidatos iniciaran con sus planteamientos propositivos, con tiempo suficiente y dar más tiempo y espacio al intercambio entre ellos”.

Los expositores subrayaron que en este primer ejercicio hubo pocas propuestas e inconsistencia de los candidatos en su presentación y sólo fue una guerra de ataques contra Andrés Manuel López Obrador..

Indicaron que detrás del post-debate, los mexicanos nos acordamos más de lo que señaló Meade sobre los tres departamentos de AMLO, lo que no se comprobó, o las propiedades de Anaya; o lo corruptos que son el PRI y sus gobernantes; o que el Bronco propone cortar las manos a los ladrones y corruptos, o que Anaya pida muerte civil a los funcionarios corruptos; o que Margarita Zavala es un derechazo de purezas; o que López Obrador fue atacado en cada ronda, sumando un total de 38 veces, contra 7 que él ataca; que las propuestas de estos.

Lamentaron que los conductores se volvieran personajes del debate y no moderadores. Criticaron que durante la temática de Seguridad y Gobierno, Pluralismo y Grupos Vulnerables nadie hablará con precisión, por lo que los espectadores no supieron cuáles fueron los diagnósticos y mucho menos las propuestas de políticas públicas en estos rubros.

De igual manera, expresaron que durante el debate nunca se tocaron los temas de feminicidios y violencia contra la mujer, los derechos humanos, su defensa y cómo hacer valer lo que establece la Constitución al respecto. Ni tampoco el asunto de las desapariciones forzadas, por lo cual, pareciera que los 43, no son el tema a resolver.

Resaltaron que tampoco se habló de la Ley de Seguridad Interior, el saqueo que realizan las empresas mineras trasnacionales, sobre canadienses, y el tema de los presos políticos, específicamente campesinos, que han sido detenidos por defender sus tierras y territorios.

Acotaron que el sabor de boca que deja este primer debate es que existen dos propuestas: el de los candidatos del modelo neoliberal, a las que llamaron botargas del sistema, y el modelo de desarrollo alternativo, representado en Andrés Manuel López Obrador; que significa una verdadera alternativa a la imposición oligárquica.

Precisaron que los candidatos del régimen como Margarita Zavala, constituye un apéndice político de Felipe Calderón y su pacto con Peña Nieto. En tanto, José Antonio Meade, representa el poder financiero de los Bancos Globales del Fondo Monetario Internacional y del Régimen Corrupto, saqueador y despojador de los bienes de la nación.

Mientras que Ricardo Anaya, quien fue diputado local y federal, por la vía plurinominal y quien no ha ganado ninguna elección, es la vinculación directa con Diego Fernández de Ceballos, aliado a Carlos Salinas de Gortari; y Jaime Rodríguez, es un representante de Peña Nieto que obligo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo incorporará como candidato; 13 días después del arranque de las campañas.

Mientras que López Obrador, representa el liderazgo social y político que puede enfrentar a este régimen por la vía pacífica y la vía de un cambio con la participación de todos, ricos y pobres.

Por último, los integrantes del MCPASXXI, indicaron que todas y todos los mexicanos debemos prepararnos para el primero de julio y con ello hacer una verdadera insurgencia cívica electoral. “Ese día tenemos que ir a votar y tenemos que cuidar que se dé el resultado de la casilla, al cierre de la votación”.

Recordaron que el movimiento campesino Plan de Ayala Siglo XXI, no es parte de morena, son parte de un movimiento social, que ve en Andrés Manuel López Obrador, la única alternativa real del cambio.

Por lo que exhortaron a la población a informarse en que consiste la transformación del país. “Queremos un gobierno para ricos y pobres, que no excluya a nadie. En el campo viven 20 millones de pobres por alimentación, de los 28 millones que viven en el país. Hagamos una verdadera insurgencia electoral el próximo 1 de julio”