Para eso querían subir a 7 el pasaje

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Los colectivos de la ruta 12 en Tuxtla Gutiérrez, se han convertido en un peligro, al tener sobrecupo y no respetar las paradas; denunciaron usuarios que pidieron la intervención de tránsito municipal, a fin de evitar esto que pone en riesgo la vida.

Acusaron los usuarios a los choferes, de pelearse con las amas de casa que suben con sus hijos, pues la mochila no permite que otra persona suba, por otro lado el que las personas con sobrepeso, también impiden que se logre otro pasaje, y este es un pleito constante.

Los denunciados, aunque no se tienen nombres de las personas, si dieron a conocer que hay varios que desde temprana hora, ya van mal encarados y los enfrenones son constantes, con lo que todos los que van parados caen o se reclinan sobre los que van sentados y es un constante golpeteo.

El problema también es cuanto las personas de la tercera edad y menores, van al interior de pie, lo que no les importa que tengan lesiones ante las paradas bruscas que se hacen, lo que incluso además, imposibilita que paguen con rapidez a los choferes, cosa que les termina de molestar más.

de 15 que deben ir atrás van hasta 20 en ocasiones, adelante van 3, todo por ganar un poco más, a pesar de lo que pudiera suscitarse, aunque también reconocen que los ciudadanos tienen culpa, al aceptar ir en esas condiciones, que se da en los horarios llamados pico.