Para largo restauración de la Catedral de SCLC

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- La restauración de la Catedral llevará tiempo, ya que por su antigüedad es necesario examinar el edificio a fondo, señaló el obispo de la Diócesis de esta ciudad, Rodrigo Aguilar Martínez, luego de que sostuviera una reunión con miembros del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

“El comentario de un arquitecto es como una persona ya de edad, que tiene alguna fractura, ya no se restablece tan fácilmente así los templos que ya son de siglos, no se restablecen tan fácilmente, entonces hay que tratarlos con delicadeza y viendo aquello que sea necesario, por fortuna está siendo examinado a fondo para que la solución sea adecuada”.

Aguilar Martínez dijo que son mil 850 templos en todo el país, sin hablar de los edificios civiles, “Chiapas y Oaxaca son de los estados más dañados pero hay buena voluntad de que se vaya avanzando en restaurando”.

El prelado comentó que el INAH cuenta con imágenes que precisan “visiblemente por la fotografía, el daño y por eso los expertos del INAH clasifican daños medios y graves para atender la restauración”

“El avance ha sido apuntalar, detener el deterioro, como la torre de Santa Lucía, con el apuntamiento que se hizo se evita el riesgo de que puedan caer”.

Finalmente, destacó que lo importante es que el daño no aumente, “me entero que la Catedral si se estuviera usando, el abrir y cerrar la puerta eso podría provocar riesgo, porque los daños son en gran parte la fachada, en la parte superior de la puerta, por eso hay que tener cuidado, los expertos nos están diciendo qué se puede y no se puede hacer”.

