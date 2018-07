Paradas de lujo en Tuxtla Gutiérrez

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho. – A pesar de que hay dinero para la imagen del presidente municipal, Carlos Molano; las condiciones de Tuxtla Gutiérrez, no son las más adecuadas; ejemplo las paradas que ahora lucen del lado poniente, están cada vez más inservibles.

De acuerdo a ciudadanos, reconocieron que el gobierno del estado y municipal, hicieron su trabajo, pero la sociedad es quien ha destruido estas paradas y otras cosas más que proviene de los mismos impuestos que la ciudadanía paga mes con mes o en cada producto.

La gente no toda está de acuerdo en que no se de vigilancia para detener a vándalos, que destrozan lo que es un derecho contar, como son las paradas óptimas, molesta dicen, porque esas paradas son caras y ellos creen que merecen una calidad en estos lugares para esperar a sus unidades.

Los ciudadanos, dijeron que, en muchos casos, son personas que caminan por ese lado de la ciudad y por no tener dinero, no contar con educación, empiezan a pintar, a rayar, a destrozar y hacer lo que consideran, como parte de su coraje contra la ciudadanía que ni culpa tiene.

El problema, es que el ayuntamiento no tiene interés en detenerlos, no arregla los desperfectos, pone cosas de mala calidad, entonces ahí donde la población empieza a molestarse con las autoridades, pues solo son acciones de relumbrón que justifican los gastos excesivos.

Finalmente, aseguraron, que el gobierno municipal, debe mostrar interés por aquello que está mal, como las bancas, alumbrado, calles, drenajes y más, pues no es solamente ponerlos y ya, también es importante dar el mantenimiento para que siempre estén en buenas condiciones.