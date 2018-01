Paramilitares dieron muerte a sus seguidores

Eleazar Domínguez Torres

Oxchuc, Chiapas. 26 de enero de 2018 (muralchiapas.com).- El presidente municipal por “Usos y Costumbres” en Oxchuc, Chiapas, Oscar Gómez López acusó que, grupos paramilitares al servicio de María Gloria Sánchez fueron los que dieron muerte a tres de sus seguidores y que lamentablemente el mismo gobierno del estado ha sido omiso a los hechos de violencia que en diversas ocasiones han protagonizado los simpatizantes de la edil, que no cuenta ni con la simpatía ni el respaldo ciudadano.

En entrevista para esta casa editorial, dijo: “En Oxchuc estamos muy dolido porque han caído tres de nuestros valientes, tres defensores del municipio, el primer caído es: Ovidio Santis López, Regidor del Ayuntamiento Municipal, elegido por la asamblea municipal en febrero de dos mil dieciséis y el segundo caído es Víctor Santis Gómez y el tercer caído Francisco Méndez López”.

A pregunta expresa sobre la serie de hechos violentos que se han protagonizado en contra de sus seguidores, como la agresión violenta perpetrada contra el Presidente de la Comisión Permanente para la Paz, Juan Encinos Gómez ocurrida en San Cristóbal de Las Casas, así como la agresión permanente contra las comunidades, refirió: “siempre lo hemos denunciado ante los medios de comunicación, de tales agresiones tiene conocimiento la Procuraduría, el mismo Congreso del Estado, como la propia Secretaría de Gobierno.

Lo decimos claramente y lo volvemos a decir María Gloria se apoya con grupos paramilitares en varias comunidades, ella insiste que nosotros somos los violentos, cosa totalmente falsa, nosotros siempre hemos privilegiado el diálogo y la paz y pese a ello la cabecera municipal siempre ha sido atacada por ella y no es posible que ahora en algunos medios de comunicación diga que quiere la paz, cuando los resultados aquí los tenemos, aquí se encuentran los restos de nuestros compañeros caídos”.

Gómez López dijo que de los hechos violentos registrados en la cabecera municipal resultaron tres hombres asesinados con armas de grueso calibre y diecisiete heridos.

“Si Maria Gloria dice que ama y quiere a su pueblo, yo le pregunto a ella, cómo puede amar a su pueblo teniendo tres muerto y diecisiete heridos, estoy resentido con María Gloria y el pueblo está también resentido con ella, ya basta, ya no más muertes.

Desde aquí pedimos que la Procuraduría haga justicia, exigimos al gobierno del estado como a la propia Procuraduría que se castiguen estos hechos, al gobierno le pedimos resolver definitivamente el problema de Oxchuc, porque ya no queremos más muertos”, finalizo.