Paran labores en el periódico “Noticias Voz e imagen de Chiapas” por falta de pagos

Jairo Camacho.

Agencia ReporteCiudadano. 12 marzo 2018. Tuxtla Gutiérrez. “Desde que inició el año nos han venido pagando de manera irregular, comenzaron con pocos días de retraso, pero ahora ya van para dos quincenas que no nos pagan, por lo que decidimos no trabajar como medio de presión a los directivos”, expuso uno de los periodistas afectados de la casa editorial Noticias voz e imagen de Chiapas.

Son alrededor de 25 trabajadores del rotativo de circulación estatal quienes decidieron no trabajar este domingo para exigir a sus directivos el pago correspondiente de la quincena del 28 de febrero.

La situación económica estatal ha sido dura en este sexenio, ahora ya le llegó la crisis a los medios de comunicación, más a los que se sostienen del pago de publicidad del gobierno, que de los impresos son la mayoría.

“En meses anteriores hemos visto que otros medios dejaron de imprimir y otros más no salen los fines de semana, los directivos dicen que aguantemos hasta que pague el “Guero”, pero tenemos familia que mantener, y eso no se ponen a pensar, por lo que seguiremos exigiendo nuestros derechos”, comentó otro comunicador del periódico.

El personal del corporativo lamentó que el propietario del periódico no ha dado la cara para explicar qué es lo que pasa en realidad, pero además fueron amenazados para que no interpusieran demandas, de lo contrario no les darían nada.

Señalaron además que ya se han presentado despidos de personal con más de 10 años únicamente les dieron tres meses de sueldo.

Ante ello, los periodistas, personal de imprenta y diseñadores dijeron que continuarían con su labor hoy lunes, pero de no tener una respuesta pronto volverán a manifestarse dejando de trabajar por tiempo indefinido.