‘Pareces muerto en vida’: Messi cuando vio a Abidal con cáncer

París, Francia – Eric Abidal es sobreviviente del cáncer y a poco más de seis años de vencer esa terrible enfermedad, recordó cómo sus compañeros en el FC Barcelona le pidieron que no mandara videos de su recuperación, ya que lo veían como “muerto en vida”, entre ellos Lionel Messi.

En entrevista con “Canal +” de Francia, el exfutbolista francés que jugó entre 2007 y 2013 con los catalanes, recordó el doloroso camino que vivió hacia su sanación.

“Algunos me vieron como un vegetal. Una vez hice un video para los jugadores, había un partido y quería darles aliento. Lo que me dijo Messi cuando les mandé los videos fue: ‘No tendrías que habernos mandado eso, nos hizo mal’. Yo me veía bien, pero ellos me dijeron que parecía muerto en vida. Los destruyó.

“Es un dolor que tendré grabado de por vida. Era insoportable y cuando digo insoportable es que era como un volcán. Era como un cuchillo abierto. Cuando vino a verme el doctor a decirme que lo sentía y que debía operar de nuevo, yo me alegré. Era un sufrimiento que no le deseo a nadie”, agregó.

Abidal hizo mención de la visita que Thierry Henry le hizo al hospital y su emotiva reacción: “Lloré como un niño, no quería que me viera así, pero me gustó que viniera a verme”.

El exdefensa francés terminó su carrera en 2014 con el Olympiacos griego y en su palmarés destacan dos Champions League y cuatro Ligas de España con Barcelona, además de jugar dos Mundiales y una Eurocopa.