Paristas retoman acceso a la mina Media Luna con aval del gobierno de Guerrero

Agencias

El delegado del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), Indalecio Pérez Morones, informó que los trabajadores de la mina Media Luna, situada en Co-cula, Guerrero, mantienen el paro que iniciaron el pasado 3 de noviembre en protesta porque la canadiense Torex Gold Resour-ces no respeta su libertad gremial.

El vocero del Grupo de Coordinación, Roberto Álvarez Heredia, afirmó que el gobierno de Guerrero permitió que los manifestantes se instalaran de nuevo en la puerta tres en respeto a su lucha. Los mineros exigen afiliarse al SNTMMSRM, pero la empresa les impone una organización de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

La mañana de ayer, indicó, el general Pedro Almazán Cervantes, secretario de Seguridad Pública estatal, partió en helicóptero con la finalidad de supervisar la marcha del operativo que fue implementado el viernes pasado por el gobierno de Guerrero.

Álvarez Heredia dio a conocer que Almazán Cervantes dialoga con ambas partes para encontrar una salida a la problemática y aseguró que este sábado transcurrió en calma la zona en conflicto, y esperamos que así continúe.

El viernes, efectivos del Ejército Mexicano e integrantes de las policías estatal y ministerial ocuparon las instalaciones de la mina Media Luna, ubicada en el municipio de Cocula, en la zona norte de Guerrero, a petición de Torex Gold Resources, que argumentó la retención de ocho empleados.

Pérez Morones dijo que el sábado por la mañana más de 100 mineros retomaron el acceso a la puerta tres de la mina, donde, asegura, hay personas armadas ajenas al movimiento y al pueblo de Nuevo Balsas, quienes amenazan de muerte a los compañeros trabajadores que apoyan su lucha.

Es la misma gente que mató al dirigente Quintín Salgado Salgado a media semana. Además las fuerzas federales continúan al interior de la mina Media Luna y los policías estatales llevan a cabo rondines en las inmediaciones, aseguró.

Indicó que los trabajadores dialogaron con los policías estatales, a quienes les explicaron que sus superiores les habían hecho creer que habían secuestrado a ocho trabajadores de la empresa, pero todo fue un engaño fraguado por el gobierno del estado, los directivos de la empresa y los líderes de la CTM.

No ha habido roces por lo pronto con los plantones en el poblado de Atzcala, donde pobladores y mineros no se quitaron ni un momento en el punto donde se llevan a cabo las guardias. Dio a conocer que también continúan los bloqueos en la colonia Valerio Trujano y en los poblados de La Fundición y Real del Monte.

Ratificó que el próximo 30 de enero hay una reunión en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) para resolver el conflicto. Nos preocupa que hoy en Ciudad de México los líderes de la CTM están reunidos con funcionarios de la Secretaría del Trabajo. No sabemos qué estén planeando, espera-mos que su titular, Roberto Campa, no se preste a las mafias, concluyó.