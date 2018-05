Paro Nacional de CNTE ya en Junio

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- A partir de este 11 de junio, el magisterio se lanza al paro nacional indefinido, luego de la cerrazón de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), al no querer atender y recibir el pliego petitorio, por lo que el magisterio decidió esa fecha como inicio del movimiento.

Los maestros, quienes se han pronunciando en diversas ocasiones, por la mejora laboral, también lo han hecho por la mejora de la educación, sin embargo; no como el gobierno lo pretende, pues para ellos, no hay una voluntad real para atender el desarrollo de la educación.

Antes este 15, se llevará a cabo una marcha mítin en la capital del país, que partirá del auditorio nacional a la Secretaría de Gobernación, desde las 9 de la mañana, donde se sostendrá un mítin, mientras en los estados se presentará movilizaciones con el brigadeo correspondiente.

Para el caso Tuxtla Gutiérrez, se iniciará la manifestación desde el parque chiapasionate hasta el parque central, de igual forma a las 9 de la mañana, con el cual se espera la participación de un grupo de no menos de unos 10 mil maestros, mientras otros lo hacen en sus respectivos lugares.

Para la Sección VII, es una verguenza el que los maestros se les haya dado un incremento salarial como la observada por parte de quienes califican como dirigencia falta, pues esto los ofende y no ayuda en nada para las condiciones que se vive al menos en territorio chiapaneco.

Los maestros habrá de tomar las instalaciones de los parques Santo Domingo, Central y Plaza Central; en todos estos espacios que ocupan dependencias del gobierno federal, municipal, estatal y Congreso del Estado más el atrio de la catedral de San Marcos, así como algunos espacios de la iniciativa privada.