PC llama a mantener limpio terrenos o predios para evitar incendios

Autoridades del Sistema Estatal de Protección Civil informaron que se trabaja diariamente en las acciones de prevención para reducir o evitar los incendios, por lo que es fundamental que aquellas personas que tengan predios, lotes baldíos o terrenos, mantengan limpios sus terrenos, en caso contrario podrían ser sancionados.

Al respecto, el secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, dijo que es recomendable que de manera constante se haga el chaporreo de sus terrenos para evitar la acumulación de ramas secas, maleza, basura, cartón o papel que pudiera servir como combustible para la generación de incendios y la propagación de fuego que pudiera afectar de manera directa a la población.

Dio a conocer la importancia que no se utilice el fuego, únicamente, como método de limpieza, debido a que esta práctica si no es controlada podría tener consecuencias trágicas, además de estar considerada como un delito que puede pagarse con cárcel o con multas económicas de más de 36 mil pesos.

Ante esta situación, el titular de la dependencia hace un llamado a extremar precauciones y no dejar encendidas fogatas, cigarros, cerillos o brasas, y no dejar fragmentos de vidrio, cristales, espejos o botellas, que pudieran convertirse en una fuente de calor que pueda provocar un incendio.

Finalmente, García Moreno señaló que en caso de detectar fuego, calor, humo o un incendio forestal, por pequeño que parezca, avisar inmediatamente a las autoridades estatales, municipales o locales, a través del número de emergencias 911.