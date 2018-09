Peña le falló al campo y a Chiapas

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Al menos en Chiapas, el presidente Enrique Peña Nieto, está reprobado y deja una estela de muerte, afirmó el líder de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), Federico Ovalle Vaquera, luego de que se conoció presuntos logros del gobierno federal.

A decir de la central campesina, asegura que el Presidente Peña Nieto queda en deuda con el campo pues dejó solo “parches” por lo que dejaron en claro que “no compartimos el discurso triunfalista con que se despide de su mandato, por el contrario, hay muertos y despojados”.

No basta con “pequeños parches” para que la agricultura repunte, se requieren cambios verdaderos, de raíz y esos pasan, en primer lugar, “por establecer un divorcio claro y contundente del modelo neoliberal establecido por 36 años en el país”, pues no solo es Chiapas, sino muchos estados del país.

Los dirigentes de pequeños agricultores agrupados en la CIOAC, plantearon que se necesita un nuevo diseño de estructura programática en el campo y de políticas públicas viables y reales, aunado a lo anterior, coincidieron, se necesita un nuevo diseño normativo.

Es decir modificar la legislación actual en materia agraria-agropecuaria y así como modificaciones a las Reglas de Operación de los programas sociales vigentes que permitan que el gasto público se destine a la producción interna de alimentos que se necesitan.

El gasto público atienda a la población campesina que está excluida a fin de que el presupuesto esté enfocado a actividades productivas y no clientelares, esto, dejaron en claro, reclama tocar intereses muy fuertes toda vez que no hay razón, ni regla política ó económica para favorecer a empresas nacionales y extranjeras.

Aseguraron que la CIOAC cuenta con propuestas y planteamientos en los puntos antes citados mismos que están a disposición de otros actores de la sociedad rural, del Congreso de la Unión y del nuevo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador, para que “juntos podamos alcanzar los cambios que se necesitan para ser de México un país de oportunidades”.