Peña vacaciona y el país sufre: CNPA

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Mientras el gobierno mande a la policía a hostigar y asesinar a los líderes sociales, el país no tendrá paz, dio a conocer Daniel Zúñiga Maldonado, vocero de la Comisión Política Nacional de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), quien denunció que el Estado mexicano, está de vacaciones y abandonó la gobernabilidad del país.

Ante la cercanía de los comicios para la presidencia de la República como para el gobierno del Estado, los legisladores y presidencias municipales, al gobierno lo único que le preocupa es el posicionamiento de sus propuestas y defender lo que supuestamente trabajó a lo largo del sexenio, lo que genera un aumento en la confrontación en el medio rural.

Zúñiga Maldonado, declaró que el Gobierno no se ha encargado de resolver los temas de conflictividad social, se tomó vacaciones y dejó la gobernabilidad en pausa porque el único que ahorita le preocupa es el posicionamiento de sus propuestas y defender lo que supuestamente trabajó a lo largo del sexenio.

Más adelante expresó que, lo que está generando es el aumento en la confrontación en el medio rural y en el país en general ya que tenemos detenciones arbitrarias por todos lados, el uso excesivo de la fuerza pública para contener las movilizaciones y los liderazgos más radicales son asesinados y no hay un esclarecimiento de los hechos.

Indicó que el Gobierno Federal insiste en que no tuvo qué ver pero finalmente son defensores de derechos humanos, de la tierra, defensores sociales los que están siendo asesinados.

Aseguró, con el respaldo de otros liderazgos sociales, que esta situación que no está sucediendo al azar, pareciera que es una definición del Estado ir contra los luchadores sociales ya que la voracidad rapaz de los grandes inversionistas pasa, por encima, de los derechos humanos.

Los hechos anteriores de asesinato, se plasma en la recomendación de Amnistía Internacional AU: 103/18, índice: AMR 41/8451/2018, México 18 de Mayo 2018, la intervención de Amnistía Internacional se debe a que los defensores de Derechos Humanos en Puebla están en riesgo grave y recientemente han sido objeto de ataques.