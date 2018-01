Pensionados y jubilados del ISSSTE exigen cumplimiento de acuerdos

El Estado/Agencia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 15 de enero (El Estado).-Maestros jubilados y pensionados del ISSSTE, pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Chiapas, se unieron a la marcha nacional para exigir garantías en las pensiones y los servicios de salud.

Víctor Ancheyta Bringas, coordinador estatal de los trabajadores pensionados y jubilados, informó que la actividad que partió del Congreso del estado rumbo a la delegación del ISSSTE, obedeció a un plan nacional y se ejecutó en al menos 18 entidades del país.

“Obedece a exigirle al gobierno y a las autoridades del ISSSTE para que respondan al pliego de demandas que desde hace muchos meses fue ingresado a las autoridades pero que no hay respuesta de ello”, dijo.

Expuso que una de las principales demandas tiene que ver con los incrementos a las pensiones, para que estos se hagan en razón al salario mínimo como lo estipula la ley y no a través de la Unidad de Medida de Actualización (UMA).

Para los manifestantes, esta situación está violando el derecho que tienen de incrementos de sus pensiones de acuerdo al salario mínimo. En Chiapas existen cerca de 13 mil jubilados, lo que representa una afectación importante.

Más adelante, mencionó que el gobierno del estado también mantiene una deuda con los pensionados por concepto de bonos correspondientes al 2015 y 2017 que, aunque son de mil pesos por persona, para ellos representa algo importante.

“Pero está encasillado el problema en la enorme corrupción que tienen y que no han podido resolver y no solo el bono, sino la deuda a muchos maestros en diferentes niveles.”

Por otra parte, reconoció la atención que han recibido de la delegación del ISSSTE en Chiapas, sin embargo, estas no se traducen en acciones en favor de los derechohabientes. Y es que reveló que, pese a que el hospital cuenta con nuevas instalaciones, los servicios de salud aún son ineficientes, principalmente el de geriatría, que es el más requerido por este sector social.

Finalmente, informó que el próximo 22 de enero los contingentes de pensionados y jubilados del ISSSTE en el país llevarán a cabo una asamblea representativa para conocer cuáles serán las acciones que tomarán en una segunda etapa.